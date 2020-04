Uomo perde il lavoro ma ha fortuna: vittoria alla lotteria di 2,5 milioni

La storia di quest’uomo lascia tutti a bocca aperta. Viene quasi da pensare che il fato e la fortuna in certe occasioni ci mettono lo zampino. Dopo aver perso il lavoro a causa del coronavirus questo papà non sapeva come supportare la sua famiglia. Ma ha avuto una straordinaria vittoria alla lotteria d 2,5 milioni, e ha così trovato sollievo dalla difficoltà.

Vittoria alla lotteria di 2,5 milioni: la storia di un ventenne australiano

L’uomo, anzi giovanissimo ventenne, di origine australiana, rimasto nell’anonimato per questioni di privacy, si è trovato disoccupato a causa della crisi di Covid-19 che ha colpito la maggior parte dei paesi del mondo. Con una moglie e un bambino piccolo, la situazione era a dir poco stressante. Ma una improvvisa vittoria alla lotteria di 2,5 milioni, ha rappresentato la sua salvezza.

La scorsa domenica, la vita di questa piccola famigliola è cambiata per sempre. Il giovane ha giocato per caso a Lott’s Set For Life e ha vinto. Ciò significa che la giovane famiglia riceverà 20.000 dollari australiani al mese per i prossimi 20 anni, per un totale di milioni nei prossimi due decenni. L’uomo di Adelaide ha acquistato il suo biglietto vincente “QuickPick” online su thelott.com.

Una vita cambiata positivamente per sempre

L’uomo ha raccontato ad un giornalista che lui e sua moglie “non hanno chiuso occhio” la notte in cui hanno scoperto di aver vinto. La felicità era al massimo dei gradi. Come riportato dall’Australian Associated Press, l’uomo ha dichiarato: “Ho controllato il mio account online di sera e ho visto che avevo vinto. Ho svegliato mia moglie per dirglielo e lei ha urlato di gioia”.

Il giovane aveva controllato il suo account online tante volte per vedere se quella dicitura fosse o meno vera. La coppia è rimasta sveglia tutta la notte a guardare la TV e a parlare di ciò che faranno. È una sensazione meravigliosa. “Siamo una giovane famiglia e abbiamo un bambino, quindi questo ci ha sistemato per il resto della nostra vita.” ha detto il ragazzo della vittoria alla lotteria di 2,5 milioni.

Cosa faranno con quei soldi?

Il giovane detto che la vittoria ha dato alla sua famiglia la libertà finanziaria. Con la moglie già discusso di cosa faranno con il premio che cambierà la vita. Il ventenne ha perso il lavoro a causa del Covid-19, e quindi questo per ora potrà fare bene alla sua famiglia e non fargli mancare nulla.

Le possibilità sono infinite con questo premio. È una bella sensazione secondo il campione, e non vede l’ora di gestire al meglio la somma che gli spetta. Ci sarà modo di fare una vacanza o rifarsi qualche picco!o regalo, ma la priorità è dare al figlio una vita perfetta.