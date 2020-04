Uomini e Donne, ecco come sarà: Giovanna e Gemma conosceranno uomini attraverso la scrittura (VIDEO)

Finalmente qualche spoiler un po’ più preciso in merito a come sarà il ritorno di Uomini e Donne, previsto per lunedì 20 aprile. Fino a questo momento erano trapelate pochissime anticipazioni in merito all’argomento, ma adesso la situazione è più chiara.

A palesare le dinamiche con cui si svolgerà il talk show è stata direttamente Maria De Filippi che, attraverso un video pubblicato sulla pagina ufficiale del programma, ha raccontato tutto.

Maria De Filippi spiega come sarà Uomini e Donne

Poco fa, sulla pagina Instagram ufficiale di Uomini e Donne è apparso un video nel quale è chiarito come sarà la trasmissione. Nella clip in questione si vedono Gemma e Giovanna all’interno di una stanza intente ad ascoltare un messaggio della conduttrice. La De Filippi, con la sua solita aplomb, ha spiegato che le due dame avranno dei contatti con i nuovi corteggiatori attraverso la scrittura. Non potendo dare luogo ad un contatto fisico diretto, i vari protagonisti si approcceranno con le due troniste in modo epistolare.

Si ritornerà un po’ ai vecchi tempi, quindi, come quando non esisteva ancora la tecnologia e non ci si poteva vedere con così tanta semplicità. Nel caso specifico, poi, la presentatrice ci ha tenuto a chiarire che potrebbero crearsi delle dinamiche davvero molto particolari. Le due dame, infatti, potrebbero invaghirsi, o addirittura innamorarsi, del modo in cui una persona le scriverà, pur senza averla mai vista dal vivo.

I problemi in cui si potrebbe incappare

Questa situazione potrebbe portare a due tipi di problemi. Il primo è che magari ci si può infatuare di qualcuno che poi, vedendolo dal vivo potrebbe non piacere davvero alle due protagoniste. In secondo luogo, invece, potrebbe anche capitare che l’uomo dalla penna d’oro, quando si ritroverà davanti la tronista prescelta, potrebbe rendersi conto di non essere così interessato a lei.

Gemma e Giovanna hanno ascoltato con molta apprensione come sarà il ritorno di Uomini e Donne. Inoltre, in queste ore è trapelata anche un’altra notizia che riguarda Gianni Sperti e Tina Cipollari. A quanto pare, infatti, il duo iconico del talk show pomeridiano non sarà presente durante questo ritorno esclusivo del talk show.