Kikò Nalli e Ambra Lombardo lontani:”Non ci voglio pensare. Aspetto che questo brutto periodo finisca”

Kikò Nalli e Ambra Lombardo sono senza ombra di dubbio una delle coppie più seguite e amate tra quelle uscite dalle scorse edizioni del Grande Fratello. I due hanno iniziato la loro relazione proprio all’interno del più longevo reality della televisione italiana. Nonostante qualche periodo di crisi con tanto di tira e molla, i due stanno ancora insieme. Come tutto il resto d’Italia anche loro stanno facendo i conti con la quarantena.

Una situazione decisamente complicata con milioni di persone costrette a rimanere a casa per cercare di limitare al massimo il contagio. Kikò Nalli ha parlato della sua situazione sentimentale con Ambra Lombardo in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo tv. Una chiacchierata nella quale ha svelato come sta cercando di vivere questa complicatissima situazione.

La storia d’amore tra Ambra e Kikò nata al Gf

Sin dall’inizio della sua avventura al Grande Fratello Nip, Kikò Nalli ha mostrato e parlato del suo grande interesse per Ambra Lombardo. Nonostante lei fosse fidanzata ha riservato all’ex marito di Tina Cipollari molte attenzioni. Ad onor del vero tra i due, almeno durante il percorso all’interno del reality, non c’è stato nessun bacio o gesto che potesse mettere a repentaglio la storia della concorrente con il fidanzato che la aspettava all’esterno della casa più spiata d’Italia.

Purtroppo per i due, dopo poche settimane, Ambra Lombardo è stata eliminata ma è proprio in questo momento che le cose sono cambiate. L’insegnante siciliana una volta fuori dal programma ha rivelato al compagno di essere molto interessante all’hair stylist e di voler iniziare una frequentazione con lui.

Ha avuto, quindi, la possibilità di rientrare per qualche minuto nella casa del Grande Fratello, dove ha raccontato cos’è accaduto e ha dichiarato la sua intenzione di iniziare una frequentazione con Kikò, suggellando il momento con un intenso bacio. Una volta usciti dalla casa i due hanno cominciato a viversi la loro relazione.

Le rivelazioni di Kikò Nalli

Come detto in precedenza, Kikò Nalli ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo Tv. L’hair stylist ha rivelato quanto sia complicato convivere con il lockdown ma anche di come lui stia cercando di rispettare in maniera molto attenta le limitazioni imposte dal governo.

Kikà Nalli ha dichiarato che non vuole pensare alla distanza che lo tiene lontano da Ambra Lombardo. Si augura, come tutti d’altro canto, che questo brutto periodo così riprenderemo in mano la nostra vita di sempre. In chiusura ha spiegato che la fidanzata è rimasta a contatto con Piero Chiambretti ma che sta bene e si augura che il conduttore possa tornare presto in tv.