Martina Colombari troppo magra i fan preoccupati (FOTO)

Martina Colombari dirette e post su Instagram

Martina Colombari è sempre al centro dell’attenzione sui social, si parla spesso di lei, anche se non di gossip perchè lei e il marito Billy Costacurta sono davvero riservati.Si mostrano spesso sui social, fanno vedere attimi della loro vita privata, quotidiana, ma non amano raccontare i loro fatti.

Soprattutto in questo periodo l’ex Miss Italia è tanto attiva sui social, cerca di sentire il meno possibile l’isolamento, mantiene occupate ed impegnate le casalinghe e le sue follower tra una cosa e l’altra. Fa dirette, aggiunge post, commenta e risponde a chi le pone delle domande o le chiede dei consigli.

Martina Colombari bellissima acqua e sapone, ma non tutti la pensano così

Martina Colombari adesso ha 44 anni, anche se è impossibile per molti di noi. Si, è alla soglia di 50 ma riesce ad essere sempre più bella, anche senza make-up, vestita da donna casalinga e con i capelli fatti un po’ a casaccio. Forse addirittura sta meglio così. E proprio grazie alla semplicità che indossa con eleganza, Martina è riuscita a colpire dritto al cuore di tutte le donne e degli uomini che la seguono. Questo forse perchè ha la buona abitudine di dedicare gran parte del tempo all’esercizio fisico. Si prende cura del corpo, cosa c’è di male?

C’è chi però ha qualcosa da ridire, notando che forse è un troppo magra. Il suo ultimo post, risale alle ai giorni prima delle vacanze pasquali, attraverso quello ha fatto gli auguri ai followers, suscitando ammirazione per il look casalingo. C’è stato chi le ha detto che sta meglio Acqua e Sapone piuttosto che con il trucco. Così come c’è stato anche chi l’ha accusata di essere troppo magra, di essere cadaverica.

L’attrice sta male? Le strane ipotesi dei follower disperati

Tra un consiglio e l’altro viene fuori l’affermazione di chi le consiglia di mangiare qualcosa in più, perché non sta affatto bene. La donna è bella quando è in carne al punto giusto, nè troppo magra nè troppo in carne. Forse però lei non la pensa così perchè a dire i l vero, come molti fan scrivono sotto, Martina è sempre stata magra.

Probabilmente si tratta di costituzione fisica. Poi ovviamente arriva anche quel qualcuno che avanza l’ipotesi delle ipotesi: Martina è malata, probabilmente perde peso ogni giorno di più per questo motivo. Lei al momento non ha ancora risposto a nessuno, ma probabilmente non lo farà nemmeno nei prossimi giorni.