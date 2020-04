Tallulah figlia di Demi Moore “si rasa a zero” ed è uguale al soldato Jane film interpretato dalla madre (FOTO)

Talullah Willis, tutti insieme appassionatamente

Tallulah Willis, identica alla mamma Demi Moore quando interpretava il suo ruolo in Soldato Jane. Demi Moore che oggi ha 57 anni, in passato sposata con Bruce Willis, 65 anni ha avuto tre figlie, la più grande Rumer 31 anni, Scout 28, la più piccola Talullah 26 anni. Proprio talullah in questi giorni ha postato sul profilo Instagram una foto in cui le sorelle, la mamma e lei compresa indossano lo stesso pigiama. Un pigiama a righe verdi e bianche, che dona tantissimo ad ognuno di loro.

Nonostante Demi Moore e Bruce Willis siano divorziati ormai da vent’anni, dopo 12 anni di matrimonio continuano a vedersi, per non far mancare nulla alle figlie. Nel 2005 poi Demi ha sposato Ashton Kutcher, dal quale si è separata dopo pochi anni, mentre Bruce ha sposato Emma heming nel 2009. In questi giorni di quarantena, la famiglia ha deciso di riunirsi, tutti insieme appassionatamente, Come mai prima d’ora. (Continua dopo la foto)

Talullah Willis, il papà si improvvisa hairstylist

Talullah Willis ha pubblicato le foto in cui si vede il padre intento a tagliarle i capelli, l’uomo si è improvvisato hairstylist. La sorella ha immortalato il tutto con delle splendide foto e dei Fantastici video divertenti che probabilmente rimarranno nella storia. Il risultato finale ha sbalordito tutti, il taglio le sta bene ma ciò che lascia senza parole è come e quanto la donna somigli alla mamma mentre vestiva i panni del soldato James.

Addirittura dopo il taglio dei capelli La ragazza ha postato una foto su Instagram mentre copre il seno con le mani, senza vestiti. Le foto sono risultate essere sensuali, ancora più di prima. I commenti sono stati tutti positivi, l’applauso va al papà che le ha tagliato i capelli in modo incredibilmente perfetto ma anche alla mamma che le ha donato tutta la sua bellezza.

La disavventura della madre Demi Moore, a 15 anni problemi con l’alcol

Tutti i follower che sono entrambe belle, ma su questo non c’erano dubbi dato che anche la mamma di Talullah è sempre stata un’icona della bellezza nonostante i suoi molteplici problemi. Molti di voi ricorderanno che qualche anno fa l’attrice ha perso un bel pò di chili dal nulla diventando scheletrica. Ma Demi non ha avuto alcun disagio a raccontare cosa è successo in passato, compreso il suo quasi avvelenamento a causa dell’alcol.

Tutto è accaduto quando lei aveva 15 anni e non se ne vergogna. Non vuole nascondersi, vuole soltanto raccontare la verità, per aiutare coloro che forse si sono trovati nella tua stessa situazione. Ad oggi L’unica cosa che vorrebbe è essere un po’ più in carne, per stare bene con se stessa. Ma soprattutto, per dare un po’ di gioia ai suoi figli e non essere causa di preoccupazione e malessere.