Wanda Nara, il padre si sposa e non la invita: è una figlia ingrata, mi vergogno

Ormai Wanda Nara è diventata una delle show girl più amate nel nostro paese. Come Belen Rodriguez, alla la splendida bionda è originaria dell’Argentina e con le sue forme è riuscita a far perdere la testa a Maurito Icardi e non solo.

Wanda, infatti, all’inizio è stata centro di grande caso mediatico che l’ha vista protagonista di un triangolo amoroso. Nelle ultime ore, dopo le accuse da parte dell’ex marito Maxy Lopez per la questione figli, è spuntato anche suo padre Andreas Nara che gliele ha dette di tutti i colori.

Il padre di Wanda Nara convola a nozze senza la figlia

Wanda Nara a quanto pare non ha un bellissimo rapporto con il proprio papà. Andreas, infatti, intervistato da una rete locale nel suo paese, ha parlato di sua figlia e delle nozze che a breve lo interesseranno. Sì perché il papà della modella argentina presto si sposerà per la seconda volta con una ragazza molto giovane. La sua fidanzata si chiama Pamela Acosta ed ha 35 anni. La coppia sta insieme da qualche anno e ha deciso di non prendere precauzioni. L’uomo si è detto pronto a diventare di nuovo padre e se un figlio arriverà ha dichiarato sarà il benvenuto.

Il matrimonio del padre di Wanda Nara sarebbe dovuto celebrarsi quest’anno ma a causa della pandemia da Covid-19 è stato rimandato per il 2021. Andreas non vede l’ora di mettere l’anello al dito alla sua compagna e sembra avere meno voglia di vedere sua figlia. I due come anticipato in precedenza non hanno un buon rapporto e la stessa Wanda non è stata invitata per il lieto evento. “Non conosco le figlie, non abbiamo dialogo e non abbiamo legami in questo momento”.