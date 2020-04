Beautiful, anticipazioni Usa: Brooke perdona il tradimento di Ridge

Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful svelano che Shauna e Ridge di baceranno con passione. Il Forrester però si pentirà subito del momento di debolezza e chiederà perdono a Brooke. La Logan gli concederà un’altra possibilità, ma la madre di Flo non è intenzionata a lasciarsi scappare il ricco e potente stilista.

Beautiful, trame americane: Carter fa riflettere Brooke

Negli episodi Usa della soap, Shauna crederà di aver finalmente conquistato il cuore di Ridge e racconterà a sua figlia Flo della notte passata in sua compagnia. La donna però, nasconderà a Florence di aver quasi costretto il Forrester a dormire con lei, approfittando del fatto che avesse bevuto troppo.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Ridge non ce la farà a convivere con i sensi di colpa e così confesserà a Brooke il tradimento. La Logan andrà su tutte le furie ma, dopo aver chiesto un parere ad Eric, proverà a perdonare l’infedele marito. Ovviamente, Brooke inizierà ad odiare con tutta se stessa Shauna, anche perché ha coperto Flo sullo scambio di culle, contribuendo a tenere nascosta la verità ad Hope. Come narrano gli spoiler di Beautiful, la Logan non sa tutta la verità.

La Logan infatti non è al corrente che Ridge, senza dirle nulla, ha aiutato Flo a evitare la prigione per coprire i crimini di Thomas e sviare le indagini del detective Sanchez sulla morte misteriosa di Emma Barber. Pare che a questo punto, entri in gioco un altro protagonista. Si tratta di Carter, che inizierà ad insinuare dei sospetti in Brooke.

La Logan non sa tutta la verità su Ridge

Come raccontano le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful che vedremo su Canale 5 tra qualche tempo per via della differenza di programmazione con la CBC, Shauna continuerà ad essere ossessionata da Ridge. Non solo la attrae, ma ha anche salvato sua figlia Flo dal carcere. La Fulton non si arrenderà davanti a nulla, nemmeno quando il Forrester le dirà di essersi riappacificato con sua moglie.

Infine, gli spoiler di Beautiful rivelano che ci sarà anche un colpo di scena nella relazione tra Wyatt e Flo. Il giovane Spencer capirà che la Fulton è stata costretta ad accettare la complicità di Reese perché si trovava in un momento drammatico della sua vita. Proprio per questo, le dirà di essere disposto a tornare con lei, visto che ne è ancora profondamente innamorato. Questa decisione spezzerà il cuore di Sally, che sperava di riprendersi il suo ex fidanzato.