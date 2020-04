Sossio Aruta furioso minaccia Luca Zocchi: “Prima o poi ci dobbiamo incontrare…” lui reagisce (FOTO)

In queste ore si sta consumando una vera e propria guerra tra Sossio Aruta e Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa. Quest’ultimo, in tarda mattinata, ha registrato alcune Instagram Stories in cui ha parlato malissimo della coppia formata da Sossio e Ursula, non risparmiando neppure velenose frecciatine contro Uomini e Donne.

Dopo lo sproloquio, però, l’ex calciatore ha deciso di intervenire ed ha risposto per le righe al suo interlocutore virtuale pronunciando anche una minaccia. Naturalmente, poco ci ha messo il marito dell’ex modella brasiliana a prendere visione di tali contenuti e a ribattere nuovamente.

Sossio Aruta minaccia Luca

La guerra tra Sossio Aruta e Luca Zocchi è incominciata nel momento in cui quest’ultimo ha mosso delle pesanti accuse contro l’ex gieffino. In particolar modo, lo ha definito cane, bastardo ed ha fatto allusioni al suo scarso livello intellettivo. Inoltre, ha inveito contro la Bennardo denigrando il suo lavoro sui social tra una sponsorizzazione e l’altra. Dopo tali parole, il campano non ci ha più visto ed ha registrato delle Instagram Stories, ancora presenti sul suo profilo personale, in cui ha sbottato contro il rivale.

Sossio ha detto di essere stanco di ricevere queste continue accuse e offese, al punto che starebbe valutando l’ipotesi di ricorrere a una denuncia. Ad ogni modo, ciò che più lo ha fatto andare in bestia sono stati i commenti sarcastici rivolti alla sua compagna, una donna che si è sempre contraddistinta per bontà e dolcezza. Inoltre, ha anche invitato Luca a sciacquarsi la bocca prima di parlare di Maria De Filippi e delle sue trasmissioni. (Continua dopo la foto)

Zocchi replica alla minaccia

Nella parte conclusiva del video, poi, Sossio Aruta ha minacciato Luca Zocchi dicendo che prima o poi dovranno avere l’opportunità di incontrarsi da vicino. Ebbene, sarà allora che verranno saldati tutti i conti in sospeso tra i due. Dopo aver pronunciato queste dure parole, il marito della Lessa è nuovamente intervenuto ed ha voluto far notare a tutti i suoi fan la palese minaccia contenuta nei video del suo interlocutore.

In ogni caso, ha voluto chiudere la questione facendosi una grossa risata e mandando anche un bacio sarcastico a “Slippinoman”. Insomma, la situazione è davvero forte e chissaà che non si evolva anche in sedi legali.