Tempesta d’amore, puntate 20-24 aprile: Annabelle vuole scappare

In arrivo le anticipazioni di Tempesta d’amore dal 20 al 24 aprile 2020. Centrale sarà lo scontro tra Jessica e Marianne. L’acceso litigio finirà per attirare l’attenzione dei giornali. Henry, sconvolto, sarà intenzionato a lasciare la sua fidanzata. Intanto, Annabelle riceverà una notizia inaspettata.

Tempesta d’amore, spoiler settimanali: Annabelle finalmente felice

Nelle puntate settimanali della soap tedesca, Annabelle riceverà una bella notizia, visto che Cristoph sarà il suo tutore legale. La ragazza crede di poterla fare franca e di non pagare per i suoi errori. Peccato che non sarà così. Intanto, come svelano le anticipazioni di Tempesta d’amore, ci sarà una crisi tra Jessica ed Henry. La ragazza si sentirà isolata e non tenuta in considerazione, tanto da sprofondare in una spirale di tristezza che la farà allontanare da lui.

Proseguendo con le trame settimanali di Tempesta d’amore, vedremo Andrè deluso dalla reazione di Linda, che si convincerà del fatto di aver ricevuto dei fiori da lui. Le cose però, non sembrano così semplici e pare che ci sia di mezzo un terzo incomodo. Cosa succederà? Lucy non riuscirà a dimenticare cosa prova per Paul e non sarà dell’umore adatto per festeggiare come si deve il suo traguardo lavorativo.

Annabelle incontra il medico

Nelle nuove puntate di Tempesta d’amore, Annabelle farà la conoscenza di Hans-Peter Borg, il medico che la cura nell’istituto di igiene mentale. La new entry avrà in mente un piano preciso? Quello che è certo è che la giovane donna farà di tutto per eludere la sorveglianza e scappare. Lo psichiatra potrebbe servire al suo scopo.

Michael fa una scelta drastica

Colpo di scena per Werner, che verrà a sapere che Annabelle è sotto la tutela legale di Christoph. Ciò significa che le sue azioni possono essere annullate. Un altro imprevisto farà sussultare i telespettatori di Tempesta d’amore, in quanto la grossa somma di denaro investita scomparirà misteriosamente. Un personaggio chiave però, non sarà disposto ad arrendersi, accecato dalla sete di vendetta.

Infine, nelle puntate della soap opera Tempesta d’amore in onda dal 20 al 24 aprile su Rete 4, Michael peggiorerà la sua situazione. Dopo aver preso dei forti narcotici sprofonderà nel sonno. Di conseguenza, non potrà essere presente ad un progetto lavorativo per lui essenziale. A quel punto, sprofondato nella disperazione, prenderà una decisione inaspettata. In tutto ciò, l’ignara Natascha continuerà ad essere all’oscuro del dramma che sta vivendo il giovane uomo. Come si evolverà questa storyline? Non resta che attendere le prossime puntate.