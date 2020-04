Sossio Aruta e Ursula Bennardo secondo figlio in vista:”Me l’ha chiesto dopo il Grande Fratello” (Foto)

Sossio Aruta, nonostante sia entrato in corsa, è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione Grande Fratello Vip. L’avventura nel reality di Canale 5 è terminata ormai da alcuni giorni e l’ex calciatore ha fatto ritorno a casa dalla sua Ursula Bennardo e dalla piccola Bianca.

Spesso attivi sui social dove condividono molti momenti della loro quotidianità. I due si raccontano con grande generosità ai loro fan e non mancano di svelare curiosi dettagli della loro vita sentimentale.

Proprio durante l’ultima diretta su instagram Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno raccontato del desiderio di avere un altro figlio. Ad onor del vero è stato l’ex calciatore a svelare di volere un altro figlio. L’ex dama di Uomini e Donne in proposito sembra non essere propriamente d’accordo con il compagno.

Il lungo tira e molla tra Ursula e Sossio

Per Sossio Aruta e Ursula Bennardo non è stato tutto rose e fiori, per raggiungere la serenità di addosso hanno dovuto tribolare molto. Sin dall’inizio tra i due c’è stata una forte attrazione fisica ma il rapporto ha avuto difficoltà a decollare visto che lui non voleva concederle l’esclusiva. Dopo molti litigi Sossio e Ursula hanno fatto prevalere il sentimento che li univa e hanno abbandonato insieme il programma. Pochi mesi dopo i due hanno deciso di mettere alla prova il loro amore tra le tentazioni di Temptation Island.

Esperimento andato molto male, visto Sossio Aruta ha finito per avvicinarsi in maniera molto intima ad una delle tentatrici. Dopo aver visto il comportamento del fidanzato, Ursula Bennardo ha deciso di lasciarlo e di proseguire la sua vita da sola. Dopo alcuni mesi i due sono tornati nello studio di Uomini e Donne e dopo un lungo corteggiamento da parte di Sossio, Ursula Bennardo ha ceduto. I due hanno deciso di trasferirsi a Taranto per vivere insieme. Pochi mesi fa sono diventati genitori della meravigliosa Bianca.

Secondo figlio in vista per Sossio Aruta e Ursula

Nell’ultima diretta instagram Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno parlato dei loro progetti futuri. L’ex calciatore, infatti, ha rivelato il desiderio di avere un altro figlio. Magari un maschietto che vorrebbe chiamare “Sossio jr”.

La risposta dei fan è stata molto divertita, con alcuni follower che hanno cominciato a fantasticare anche sul futuro da sportivo del piccolo. A frenare l’entusiasmo di tutti al risposta di Ursula Bennardo che ha detto che non ha alcuna intenzione di avere un altro figlio. La piccola Bianca rappresenta un impegno molto importante e vuole dedicarsi a lei.