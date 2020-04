Giulio Raselli pronto ad una carriera da attore porno? (Foto)

Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne, ha realizzato il sogno di una storia d’amore importante. La scelta di Giulia, infatti, si è rivelata essere, col passare dei mesi, quella giusta. A dimostrarlo vi sono i tanti progetti che i due ragazzi stanno facendo per il futuro.

Nelle ultime ore, però, Giulio ha manifestato un altro desiderio, stavolta inerente la sua carriera. Una foto postata su Instagram fa presagire una futura carriera da attore porno? Vediamo com’è andata.

Giulio e Giulia, quarantena felice

Nelle ultime settimane si era parlato di una forte voglia di famiglia per Giulio Raselli e per la compagna Giulia D’Urso. Il ragazzo aveva espresso il desiderio di avere un figlio, cosa che di certo accadrà appena ce ne saranno i giusti presupposti. I due ragazzi, poi, amano condividere le loro giornate con i propri fans sui social. Durante la giornata di Pasqua, in particolare, si sono mostrati molto allegri. Colpa del vino?

Fatto sta che la coppia è molto affiatata e che sta raccogliendo, in queste settimane di isolamento, tutto l’affetto dei propri fans che, puntualmente, commentano i loro post. Un futuro, dunque, che appare radioso per entrambi ma soprattutto sotto il profilo amoroso. Ma che dire del resto? Una novità importante sembra riguardare la carriera di Giulio.

Giulio Raselli, futuro da attore porno

In base a quanto visto sui social, Giulio Raselli sta pensando molto seriamente alla sua carriera. Il ragazzo sembra, in particolare, aver preso una decisione importante destinata a dare la svolta alla sua vita. Giulio sta pensando, infatti, di fare l’attore in film porno sfruttando al meglio una delle sue principali caratteristiche, il fisico prestante.

A dare un indizio su questa volontà è una foto che Giulio ha pubblicato nelle ultime ore su Instagram. Uno scatto che lo ritrae da piccolo, completamente nudo e in posa. Il commento che il ragazzo ha scritto sulla foto stessa la dice tutta, “attore porno”. Tutti i fans sono rimasti a bocca aperta per questa nuova volontà di Giulio. Non abbiamo ancora una conferma ufficiale ma tutto fa pensare ad una voglia di cambiare vita sfruttando le sue doti fisiche che ha sempre evidenziato.