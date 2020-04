Francesca Tocca ancora innamorata di Valentin, ecco l’indizio (Foto)

Quello che si è scatenato su Amici 2020 è un vero e proprio ciclone. Francesca Tocca, una delle ballerine professioniste, ha avuto una relazione con Valentin, uno degli allievi della scuola. Relazione che gli è costata, a quanto pare, la crisi matrimoniale definitiva con il matrimonio con Raimondo Todaro terminato.

Nelle ultime ore, però, la ragazza pare aver fatto chiarezza sui suoi sentimenti. A dirlo è un indizio sui social con una foto di sè stessa abbinata ad una bellissima canzone e che appare dedicata espressamente a Valentin.

Francesca Tocca e lo scandalo con Valentin

Sin dai primi passi di danza all’interno della scuola di Amici, è parso chiaro che tra Valentin e Francesca Tocca esisteva un incredibile feeling. Rapporto che, con il passare del tempo, è andato molto al di là del settore professionale portando alla nascita di un grande amore. Dopo che tutto è venuto a galla per una confessione dello stesso Valentin, lo “scandalo” ha travolto i tre protagonisti della vicenda.

Valentin pare aver chiuso la relazione già sul nascere sostenendo di dare la precedenza alla famiglia e di aver, per questo, preso questa decisione. Nessuno, comunque, sa se i due ragazzi stiano continuando a sentirsi oppure no anche se diversi indizi parlerebbero di una certa vicinanza.

La dedica speciale su Instagram

Dopo uno sfogo davvero molto duro che lasciava intendere una grande sofferenza, Francesca Tocca ha deciso di tornare a pubblicare su Instagram. Ricordiamo che la ragazza non è mai stata particolarmente social condividendo poche foto lavorative ed alcune di lei come madre. Con l’avvento del sentimento per Valentin i post erano aumentati un po’. Gli scatti pubblicati, però, erano sempre quelli con il ballerino rumeno.

La novità è arrivata qualche ora fa. Francesca Tocca ha pubblicato una Storia su Instagram davvero molto particolare. Una foto che la ritrae, in due pose differenti ma entrambe dal carattere malinconico. A colpire, però, è il brano che la Tocca ha associato alle foto. Si tratta di “Mi sei scoppiato dentro il cuore” di Mina cantata da Annalisa Scarrone.

Un indizio importante dato che la canzone tratta il tema di un amore scoppiato all’improvviso. Basta ascoltare attentamente le parole del brano per rendersi conto che dietro questa nuova storia c’è una sola grande verità, l’innamoramento per Valentin.