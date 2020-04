Benedetta Rossi risponde alle pesanti offese, “Alla faccia del ca**o..” (Foto)

Chi non conosce la famosa pagina “Fatto in casa da Benedetta”? La sua creatrice, Benedetta Rossi, è stata oggetto, nelle ultime ore, di pesantissimi attacchi sui social in cui sono volate offese davvero molto pesanti.Non è, purtroppo, la prima volta che i social vengono utilizzati con questo scopo.

Nello specifico si tratta di una serie di parole che ha colpito moltissimo sia la diretta interessata che i tantissimi fans che, quotidianamente, seguono i suoi fans. Benedetta, però, ha risposto a tono a queste offese. Come sono andate le cose?

Benedetta Rossi, insultata pesantemente su Twitter

I social dovrebbero essere un luogo di condivisione di emozioni, foto, conoscenze. Lo scopo non dovrebbe proprio essere quello di offendere gli altri cosa che, purtroppo, accade davvero molto spesso. Benedetta Rossi, la nota foodblogger amatissima dai tantissimi appassionati di cucina che la seguono, ha ricevuto insulti pesantissimi.

“Cessa, orrenda, cretina, schifosa” sono alcuni degli epiteti con cui la donna è stata apostrofata. Una serie di insulti ingiustificati che hanno lasciato una ferita abbastanza profonda nel cuore della donna che, però, non si è assolutamente lasciata abbattere da un gesto così vile.

La risposta social

Benedetta Rossi ha, quindi, deciso di rispondere direttamente a questa persona prima che questa, rendendo privato il suo profilo, rendesse impossibile qualunque “chiacchierata”. “Non mi preoccupi tu” ha scritto, “ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce. Non frequento Twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di Facebook. Alla faccia del ca**o, a me sembra un ritrovo di bulli frustrati. Comunque stacce fraté, il cretino sei tu”. (Continua dopo la foto)

Benedetta ha ricevuto i commenti anche di diversi colleghi. A Luisanna Messeri (sua collega de La Prova del Cuoco) che ne ha definito la risposta un po’ esagerata nei toni ha risposto prontamente. “Prima di dire esagerata” ha detto, “prenditi del cretina, cessa, orrenda, inutile e schifosa e molto altro in pubblico.. con 200 persone che si incitano a branco.. poi vedi se resti ironica o (soprattutto da donna) mi dai ragione”.

Un episodio indubbiamente spiacevole quello occorso alla Rossi in queste ultime ore. È bruttissimo notare come un social possa diventare uno strumento di attacco e di insulti. Purtroppo, però, non è la prima volta e non sarà di certo l’ultima.