Amici 19: Nicolai si scaglia contro Alessandra Celentano con un post su Instagram

Nicolai sta continuando a far discutere anche se Amici 19 è finito. Ecco che cosa ha detto alla maestra Alessandra Celentano con un post su Instagram

Amici 19: Alessandra Celentano insolitamente taciturna su Nicolai

Chi ha seguito Amici 19 non può già essersi dimenticato di Nicolai Gorodiskii. Il ballerino ucraino è arrivato nel programma a ridosso del Serale senza un perché, ha preso la maglia verde con facilità e poi è arrivato alla finale classificandosi quarto. Contro di lui ci sono state davvero tante polemiche che la produzione non ha mai ascoltato.

Perché è entrato a Serale quasi iniziato? Perché nessun professore gli ha fatto lezione? Perché nessuno lo ha richiamato quando aveva comportamenti molto irrispettosi? Insomma, alla maggior parte sembrava davvero che Nicolai avesse un trattamento di favore.

I telespettatori sono rimasti totalmente sorpresi anche dal comportamento di Alessandra Celentano, da sempre molto severa con chi è irrispettoso e non osserva le regole. Invece, su Nicolai non ha detto mai nulla. Si è limitata a stare in silenzio o a dire che preferiva Javier a lui perché più completo.

Nicolai contro Alessandra Celentano

Nicolai non ha mai accettato che la maestra di danza classica avesse maggior considerazione per Javier. Inoltre, non ha accettato nemmeno il fatto che una volta Alessandra Celentano gli abbia detto che ha un bel salto. Lui l’ha recepito come un offesa, come se l’insegnante avesse detto che ha solo quello e il resto gli manca.

Qualche ore fa Nicolai ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui si è scagliato contro Alessandra Celentano. Prima ha scritto di aver ricevuto un bellissimo regalo in un video in cui una ragazzina balla dopo aver visto lui. Nicolai ha detto che è esattamente questo che lo porta a fare quello che fa. Ma ecco poi l’attacco alla maestra: “Io non ballo per essere perfetto o per piacere a gente come la Celentano (infatti non è che sono irrispettoso ma proprio non me ne frega di quello che dice lei)“.

Secondo il ballerino, lei non è stata un’insegnante in grado di fargli imparare qualcosa come tutti quelli che ha avuto e poi ha usato una frase molto forte: “gente che ti butta m*** non la accetto“. Perché per lui la danza è vita e non un regime militare (potete vedere il post qui sotto). Che cosa ne pensate?