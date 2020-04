Al Bano Carrisi, dedica speciale davanti all’ospedale di Bari (Video)

Al Bano Carrisi, spesso protagonista del gossip a causa del continuo triangolo amoroso con Romina Power e Loredana Lecciso, è stato protagonista, nelle ultime ore, di un gesto bellissimo. In un momento come questo in cui il Coronavirus ha fatto molte vittime e costringe molti pazienti in ospedale, il cantante di Cellino San Marco ha dedicato uno dei suoi brani più famosi ad un pubblico speciale.

Stiamo parlando dei medici e dei pazienti dell’ospedale di Bari che ancora oggi combattono una quotidiana battaglia contro il Covid-19. Un gesto importante che ha portato tantissima emozione dentro e fuori dalle corsie e ha regalato un sorriso a chi, in questo momento, sta vivendo un vero e proprio incubo.

Al Bano, da Brindisi a Bari per una dedica speciale

Al Bano, amatissimo da intere generazioni, si trova in quarantena nella sua tenuta di Cellino San Marco. A fargli compagnia è la sua famiglia a cui si è aggiunta anche Romina Power. Nelle ultime ore, però, il cantante pugliese ha deciso di regalare un’emozione speciale a chi, adesso, sta soffrendo davvero. Per questo motivo si è recato all’ospedale di Bari.

Al Bano, allontanatosi da Cellino, si è fermato sotto l’ospedale della città barese e ha cantato uno dei suoi brani più conosciuti. Stiamo parlando di Felicità, canzone con cui arrivò secondo al Festival di Sanremo nel 1982. Una grandissima emozione per tutti, con il messaggio chiaro del cantante (che a causa del Covid-19 ha perso un grande amico). Passato questo periodo torneremo tutti ad essere felici e tutto questo sarà solo un lontano ricordo. (Continua dopo il video)

Il Coronavirus in Puglia

Il Coronavirus sta interessando tutta Italia e si è diffuso, ormai, a livello mondiale. Ma qual è la situazione in Puglia? In base agli ultimi dati diffusi, i contagi nella Regione sono attualmente in calo. In totale vi sono 3.118 casi e la provincia di Bari, quella dove si è recato Al Bano, registra il numero maggiore di casi, 989.

Le province in cui, nelle ultime ore, si sono registrati più casi sono quelle di Bari e di Brindisi con, rispettivamente, 27 e 24 casi i più provenienti da case di cura per anziani. Non è un caso, dunque, che Al Bano abbia scelto proprio Bari per questa dedica speciale che ha davvero dato un segno di speranza a tutti.