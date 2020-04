Selvaggia Lucarelli di nuovo contro Barbara D’Urso, “Messaggi beceri..” (Foto)

Tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso, si sa, non corre buon sangue da tanto tempo. Difficile vedere una pace tra le due donne in futuro a maggior ragione con tutti gli attacchi che giungono, periodicamente, da una parte e dall’altra.

Nelle ultime ore la Lucarelli ha letteralmente asfaltato la D’Urso definendo beceri i messaggi che la conduttrice lancia con le sue trasmissioni. Un’accusa abbastanza pesante in cui si intravedono pesanti accuse di mettere in pericolo l’intera comunità con il proprio modo di fare televisione. L’ennesima stangata, ecco com’è andata.

Selvaggia Lucarelli contro la D’Urso

Barbara D’Urso non deve stare per nulla simpatica a Selvaggia Lucarelli per la quale ogni occasione è buona per punzecchiare la conduttrice di Pomeriggio Cinque. Ricordiamo, ad esempio, che diversi giorni fa la stessa Lucarelli era diventata portavoce nella petizione lanciata in rete per cancellare definitivamente i programmi della D’Urso.

Alla base di questo comportamento c’è una disistima che, a questo punto, non è un segreto per nessuno. A distanza di pochissimo tempo, Selvaggia Lucarelli ha deciso di tornare all’attacco e di farlo anche in una maniera piuttosto pesante. Per farlo ha scelto il solito canale, quello dei social. L’ennesimo attacco, legato questa volta a quanto sta accadendo per il Coronavirus, in particolare, è stato pubblicato direttamente sul profilo Instagram ufficiale.

Il post su Instagram

Ai tempi in cui il Coronavirus e l’emergenza ad esso collegato ci coinvolgono tutti, Barbara D’Urso, ed altri insieme a lei, sarebbero colpevoli, secondo Selvaggia Lucarelli, di non mettere correttamente in atto e, dunque, disattendere le regole imposte dal Governo. Ma non è finita di certo qui!

“Propongo un elicottero fisso” ha scritto la Lucarelli sui social, “che sorvoli l’area degli studi di Pomeriggio 5 e insegua ospiti e conduttrici ogni volta che mettono in pericolo la comunità con dichiarazioni, azioni e messaggi beceri”. Un’accusa davvero molto pesante che sottintende la completa presunta inidoneità della D’Urso a svolgere il suo lavoro.

Se la Lucarelli, comunque, ha sganciato quest’ennesima bomba, Barbara D’Urso non ha ancora risposto pubblicamente. Visto quanto accaduto in passato, però, si pensa che la replica sia molto più vicina del previsto. Staremo a vedere!