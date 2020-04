Adriana Volpe in diretta su Instagram: il brutto gesto del GF VIP prima che entrasse in casa

Nel corso di una diretta su Instagram con il settimanale “Chi”, Adriana Volpe si è lasciata andare ad interessanti confessioni sulla sua vita e sul GF VIP. Naturalmente, tra gli argomenti maggiormente trattati c’è stato il suo percorso in casa. La conduttrice ha esordito dicendo di essere felicissima di aver preso parte a questa esperienza.

In seguito, però, è andata a scavare più a fondo ed ha tirato fuori dei retroscena che nessuno si aspettava, tra questi, un brutto gesto compiuto dalla produzione prima che entrasse in casa. Inoltre, non sono mancate confessioni sul marito e sul rapporto con Magalli.

Adriana Volpe e la delusione del marito

Adriana Volpe è stata una delle protagoniste più amate del Grande Fratello VIP e nel corso di una diretta su Instagram ha regalato ulteriori soddisfazioni a tutti i suoi fan. La donna ha reputato questa esperienza come un’occasione per far emergere il suo lato più infantile e spensierato. Ad ogni modo, questo suo cambiamento ha generato non poche gelosie nel marito Roberto Parli.

La conduttrice, infatti, ha spiegato che l’uomo non s’immaginava minimamente di vedere questo lato di lei ed è stato colto da una gelosia terribile. Il protagonista ha sentito di aver perso qualcosa e questo ha provocato molto rammarico e risentimento nel rapporto di coppia. Ad ogni modo, Adriana ha confessato di essere stata se stessa, quindi è felice così. Parlando sempre della famiglia, la donna ha poi svelato un brutto gesto compiuto dal GF VIP prima del suo ingresso in casa.

La confessione sul GF VIP in diretta Instagram

Come al solito, prima che i concorrenti varchino la soglia della porta rossa, gli autori controllano le loro valigie. In quella della Volpe c’era un orsacchiotto datole da sua figlia, la quale ci teneva molto che la sua mamma lo stringesse a sé mentre riposava di notte. Ebbene, chi ha effettuato questi controlli, però, ha provveduto a rimuovere questo orsetto e non gliel’ha fatto avere mai. Adriana Volpe, durante la diretta su Instagram, ha confessato di aver creduto che le avrebbero fatto una sorpresa, ma questo non è mai accaduto.

In seguito, la protagonista ha spifferato anche un retroscena in merito al primo incontro con Giancarlo Magalli. Quando i due si videro la prima volta, il conduttore RAI ci tenne a fare presente che in trasmissione avrebbe comandato lui e che le sue collaboratrici avrebbero dovuto mantenere un basso profilo.