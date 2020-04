‘E meno mali che eri in lutto’: Elena Morali da censura, l’intimo manda in delirio i fan (FOTO)

Elena Morali come tutti comincia a sentire la mancanza dei propri cari e ha confessato di voler tornare alla vita normale e sopratutto al proprio lavoro. E’ un momento davvero difficile per tutti e anche la modella bergamasca sembra esausta della situazione. Nello stesso tempo, però, trova sempre il modo di guardare avanti con positività anche se pochi giorni fa è stata colpita da un lutto.

Elena Morali ha raccontato sul suo profilo social che un suo parente è morto, probabilmente a causa del coronavirus. Una notizia che l’ha messa in apprensione e l’ha praticamente sconvolta. Accanto al dolore e al dramma, alcuni haters non hanno perso occasione per criticarla. In uno dei suoi ultimi post, la donna è tornata a spogliarsi e qualcuno non ha gradito lo scatto. Vediamo insieme cosa è successo.

Elena Morali da bollino rosso sui social

Elena Morali come tutti sta trascorrendo la propria quarantena tra le mura domestiche in compagnia di Luigi Favoloso. Pochi giorni fa, la modella è stata colpita da un tremendo lutto che però secondo qualcuno ha già dimenticato. Nel suo ultimo post pubblicato su Instagram, ancora una volta ha dato il meglio di se, mettendo in mostra le sue forme e il proprio corpo.

Con addosso un bikini quasi invisibile, Elena Morali si è tirata gli slip proprio nel lato B, facendo perdere la testa a tutti i suoi follower. Ovviamente, però, non sono mancate nemmeno le critiche da parte di alcuni utenti che non si capacitano come ossa essere serena in un momento difficile e drammatico. (Continua dopo il post)

Le critiche sui social

Elena Morali ha un fisico talmente perfetto da sembrare scolpito nel marmo e le sue curve da sballo non passano mai inosservate. Anche in questo caso ha mandato in exstasy i suoi seguaci ma molti non hanno apprezzato il gesto.

“E meno male che eri in lutto” , ha scritto un utente. Un altro invece le ha detto di vergognarsi. Parole forti che di sicuro non le avranno fatto piacere, ma del resto quando si diventa un personaggio pubblico bisogna apprezzare commenti positivi e negati.