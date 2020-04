Un gravissimo lutto ha colpito la Rai, addio ad un grande giornalista: tutto è successo all’improvviso…

Grave lutto nel mondo del giornalismo e in Rai

Un nuovo lutto ha colpito la Rai e il mondo del giornalismo. Poche ore fa è venuto a mancare Franco Lauro. L’uomo aveva 58 anni ed è deceduto a Roma per un possibile infarto. Inutili gli interventi dell’ambulanza, il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Il giornalista è stato trovato privo di vita nella sua abitazione a Roma. Appassionato in particolar modo di calcio e basket, Franco Lauro esperto è stato protagonista di numerose telecronache e negli ultimi anni era alla conduzione del noto programma Rai Sport. In tanti gli hanno dato l’ultimo saluto, tra cui la sua collega Paola Ferrari, che è rimasta senza parole. “Una perdita improvvisa e sopratutto inaspettata, un amico con cui abbiamo diviso così tante avventure. Non posso crederci”, ha twittato. Continua dopo il post

La nota della Rete di Stato

Il giornalista che per anni ha collaborato con l’Azienda Rai è nato a Roma nel 1961, avrebbe compiuto 59 anni il prossimo ottobre. In 28 anni di lavoro ha commentato otto Olimpiadi estive ed una invernale (Torino 2006), sei edizioni dei mondiali di calcio, e altrettante degli Europei, dodici Europei e tre mondiali di basket.

Franco Lauro era amato e stimato da tutti e anche l’azienda di Viale Mazzini ha voluto ricordarlo con un profondo messaggio, esprimendo il proprio cordoglio. “Con la sua scomparsa il mondo del giornalismo sportivo perde un professionista esemplare ed una persona di grande sensibilità e gentilezza”, è quanto si è letto in una nota.

I messaggi delle società di calcio e di Mancini

In tanti hanno voluto dare l’ultimo saluto a Franco Lauro. Il giornalista Rai nella sua lunga carriera ha conosciuto tantissimi calciatori e proprio in questo ambiente era stimato da tutti. In tanti in queste ore hanno voluto lasciare un messaggio al 58enne, venuto a mancare la scorsa notte per un possibile infarto.

La società sportiva del Napoli si è stretta al dolore della famiglia Lauro, ricordando la sua professionalità. Stesse parole anche da parte del club del Torino, del Milan, Genoa e così via. Infine, anche Roberto Mancini, ct della nazionale italiana, ha voluto dedicare un post sui social: “Ciao Franco uomo e giornalista di altri tempi. R.I.P” è