Paolo Ciavarro contro Clizia Incorvaia: “Sei un disastro, scusa un tubo…” ecco cosa è successo

Una volta terminata la loro esperienza all’interno della casa del GF VIP, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno vivendo la loro love story appena nata a distanza. Questo, naturalmente, sta generando una duplice conseguenza.

La prima è che il loro sentimento si sta rafforzando in quanto stanno molto soffrendo a causa della lontananza reciproca. In secondo luogo, però, stanno nascendo piccoli disguidi a causa della tensione e della difficoltà del momento. Uno di questi ultimi episodi è accaduto durante una diretta tra i due.

Lo sfogo di Paolo contro Clizia

Sul profilo Instagram di Clizia Incorvaia sono apparsi alcuni video nei quali è ripresa una delle prime dirette insieme a Paolo Ciavarro. Il tutto è cominciato in modo alquanto agitato a causa di un ritardo da parte dell’ex di Sarcina. Stando a quanto trapelato sui social pare che Clizia abbia dato un appuntamento al suo compagno, ma si sia presentata con un netto ritardo. Questo atteggiamento, misto alla tensione del momento, ha fatto un po’ sbroccare il suo interlocutore.

Paolo, infatti, le ha detto che è un disastro e che le scuse non sarebbero servite a nulla. Per i primi minuti, dunque, il ragazzo è stato un po’ nervoso, anche se la pacatezza che lo contraddistingue non è riuscita ad essere sopraffatta dall’arrabbiatura del momento. Nel giro di poco, tempo, quindi, la situazione è rientrata e la donna lo ha provocato prendendolo un po’ in giro.

Ciavarro sente molto la mancanza dell’Incorvaia

Clizia Incorvaia, infatti, ha ironizzato sulla questione dicendo a Paolo Ciavarro che si sarebbe dovuto abituare sin da subito ai ritardi di una donna. Lui, però, non è sembrato molto accondiscendente. Ad ogni modo, a parte questo piccolo disappunto, la relazione tra i due sta procedendo alla grande anche se a distanza.

Il figlio di Eleonora Giorgi, infatti, attraverso un’intervista con il settimanale “Chi” ha detto di sentirsi il vincitore del GF VIP in quanto ha portato a casa qualcosa di molto più importante di un titolo, ovvero, l’amore. Inoltre, ha ammesso di essere davvero impaziente e di non vedere l’ora di poter riabbracciare la sua donna.