Adriana Volpe: “Con Denver mio marito non ha retto”

Adriana Volpe spiega cosa è successo al suo matrimonio dopo il Gf Vip

Ad una settimana dalla fine del Grande Fratello Vip, si continua a parlare di Adriana Volpe, una delle ex concorrenti più amate di questa edizione. Data per possibile vincitrice, è stata costretta ad uscire dal gioco a causa di un lutto che ha colpito la sua famiglia e, a malincuore, ha dovuto salutare i suoi compagni d’avventura.

La grande amicizia con Denver

La bella presentatrice, durante le settimane chiusa in casa, ha stretto molte amicizie e consolato molti dei “vipponi” presenti nel reality. Uno dei rapporti più discussi è stato quello con il giovane modello Denver che ha fatto sognare i telespettatori.

Un avvicinamento nato in maniera casuale che si è trasformato, con il passare dei giorni, in un'amicizia molto intensa. Vista da fuori infatti sembrava quasi che ci fosse qualche cosa in più (sopratutto da parte di Denver ndr.). Questa situazione ha creato cosi gossip e molti addetti ai lavori e la maggior parte dei telespettatori, speravano in una storia d'amore tra i due.

Il ritorno a casa e la gelosia del marito

Elaborato il lutto, Adriana Volpe, decide di rispondere alle affermazioni che molti giornalisti ed opinionisti hanno fatto sulla presunta relazione tra lei ed Andrea Denver. “Ero una babbiona, invece nella casa mi sono scatenata“. Questa una delle frasi che ha detto per sminuire le illazioni che la vedevano interessata ad un flirt all’interno del programma.

A darle manforte in questo delicato momento è proprio il marito Roberto Parli che, nonostante un attimo di sbandamento, le è sempre stato vicino e non è mai entrato pienamente in merito alla questione.

La gelosia di Roberto e le rassicurazioni di Adriana Volpe

Nonostante il rapporto con il marito, a detta della presentatrice, stia andando a gonfie vele, si lascia andare ad una frase che può far comprendere il momento particolare che Roberto Parli ha passato: “Mio marito non si aspettava di vedere questa Adriana. Mi ha detto: ‘Ho avuto una botta di gelosia terribile’. Nella vita ho sempre protetto lui e mia figlia dal gossip. Roberto non ama apparire, è una persona riservata“.

In effetti Adriana Volpe è stata una sorpresa anche per molti telespettatori che hanno potuto apprezzarla scoprendola sotto un’altra prospettiva. Quello che speriamo è che la sua vita lavorativa riprenda a gonfie vele.