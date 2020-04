Sammy Hassan pesanti critiche al nuovo format di UeD “Io non ci sto”

Sammy Hassan da tentatore a corteggiatore

Sammy Hassan il corteggiatore di Giovanna Abate, precedentemente tentatore sembrerebbe non essere tanto felice della nuova riformulazione di Uomini e Donne, che sarebbe pronto ad andare in onda già a partire da lunedì 20 aprile.

A quanto pare Infatti dopo una lunga pausa del programma, Maria De Filippi in collaborazione con Raffaella Mennoia ed il suo staff avrebbe pensato di ideare un nuovo format in modo da riempire i pomeriggi del popolo italiano affezionato al programma.

Pensando a qualcosa di innovativo è venuto fuori un programma che permette ai corteggiatori ed alle troniste, di entrare a contatto, di comunicare seppur da lontano, dei ragazzi degli uomini apparentemente interessanti continuando a conoscersi. Ovviamente si può andare incontro a qualcosa di interessante, ad una conoscenza leale, sincera così come ad un vero e proprio buco nell’acqua che potrebbe creare non poca sofferenza.

Ad accettare di partecipare sono state Giovanna Abate e Gemma Galgani, chiamate da Raffaella Mennoia proprio quando il programma è stato sospeso. Si è pensato a dare vita ad un nuovo format, Anche perché non si sa quando l’emergenza coronavirus finirà.

Sammy Hassan, il bacio a stampo non basta

Sammy Hassan dai post che ha pubblicato su Instagram ci ha fatto capire che non ha alcuna intenzione di corteggiare Giovanna a distanza, piuttosto ha scritto che in questo modo non tutte le bugie vengono fuori, o comunque vengono fuori con il tempo. Con ciò potrebbe riferirsi a qualcosa che ha a che fare con la ragazza, così come con la riformulazione di Uomini e Donne. Potrebbe aver scelto di comunicare la sua assenza in questo modo senza essere eccessivamente diretto o critico nei confronti di Maria De Filippi.

A proposito del loro percorso, siamo rimasti che quando Giovanna ha dato inizio al trono, scelto di far rimanere il corteggiatore nonostante avesse non pochi dubbi su di lui. Il ragazzo ha già un figlio, questo dettaglio a Giovanna non piaceva affatto. Però nelle ultime puntate che non sono ancora andate in onda non abbiamo avuto modo di vedere un passo avanti della tronista che lo ha baciato. È stato un bacio timido, a stampo ma si tratta comunque di un avvenimento importante.

Cosa succederà tra i due. Interrogativo il percorso sarà sospeso?

Adesso che Giovanna Abate ha deciso di partecipare al nuovo format di Uomini e Donne, qualora il ragazzo non fosse propenso a farlo, la loro conoscenza potrebbe finire. Cosa farebbe in questo caso? Sarebbero entrambi disposti a perdere quanto costruito per iniziare qualcosa di nuovo?

Potrebbe anche essere che Giovanna rinunci improvvisamente a questo percorso, per conoscerlo fuori. Questo ovviamente è da vedere. Non rimane che attendere l’inizio dei di Uomini e Donne lunedì, per poi giudicare.