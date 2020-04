Il Paradiso delle signore trama 16 aprile: Armando fa uno strano rituale, Angela e Ludovica litigano

La puntata del 16 aprile del Paradiso delle signore sarà davvero molto intrigante. Tra i vari avvenimenti che genereranno particolare sorpresa ci sarà, sicuramente, lo strano rituale privato che farà Armando.

Inoltre, assisteremo anche ad un pesantissimo scontro tra Ludovica e Angela, al termine del quali vedremo che quest’ultima prenderà una drastica decisione su Riccardo. Marta, invece, continuerà a percorrere la via della bugia, dove la condurrà questo insidioso percorso?

Anticipazioni 16 aprile: il rituale di Armando

Le anticipazioni dell’episodio del 16 aprile del Paradiso delle signore rivelano che Armando farà una strana richiesta a Marcello. Nel caso specifico, l’uomo gli chiederà di avere casa libera per qualche ora. A quel punto, il magazziniere penserà subito che il coinquilino abbia intenzione di concedersi un incontro galante. La verità, però, sarà tutt’altra. Estremamente incuriosito dalla vicenda, Marcello confiderà a Salvatore la proposta ricevuta da Armando, ma la loro conversazione verrà ascoltata anche da Agnese.

La donna, ovviamente, comincerà subito a farsi delle domande e ad esigere un chiarimento dall’uomo. Quest’ultimo, allora, deciderà di confidarle il vero motivo per il quale necessita di casa tutta per sé. Da quando sua moglie è venuta a mancare, lui, ogni anno, compie un rituale privato. La notizia lascerà alquanto perplessa la signora Amato.

Lite tra Ludovica e Angela al Paradiso delle signore

Su di un altro versante, invece, nella puntata del 16 aprile del Paradiso delle signore, vedremo che Marta continuerà a mentire a suo marito in merito alla terapia per la fertilità. Anche a seguito del malore, deciderà di non rivelargli la verità. L’altro Guarnieri, invece, sarà sempre più turbato dalla gravidanza di Ludovica. Angela, intanto, non prenderà di buon grado l’idea di crescere un figlio no suo. Ad ogni modo, la fanciulla avrà un durissimo scontro con la Brancia.

Le due fanciulle si affronteranno in un modo davvero aggressivo, al punto che la Barbieri arriverà a prendere un’importa decisione in merito alla sua storia con Riccardo. Angela, ormai, sarà sempre più persuasa dall’idea che la loro relazione non può affatto continuare. Per questo motivo, chiederà al giovane un incontro per palesargli la sua decisione. Buone notizie per Federico, invece, Roberta scoprirà che l’intervento è andato a buon fine. Cosimo, invece, spingerà Gabriella ad andare a casa sua e sarà in quel momento che lui le confesserà il suo amore.