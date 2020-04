Luca Onestini, video choc dal passato: “Lo volevo tenere per me”

Luca Onestini e Ivana Mrazova continuano a vivere il loro amore felice, nonostante le difficoltà quotidiane, nonostante l’orrenda pandemia di Coronavirus. Chissà… forse è proprio l’amore il giusto antidoto al clima di paura, terrore e morte che si sta vivendo in questo periodo.

Tornando all’argomento principale, conosciamo tutti Ivana e Luca per essere stati due protagonisti del Grande Fratello Vip. Tralasciando qualche problema di coppia di secondaria importanza, non si è mai parlato di crisi tra i due personaggi televisivi.

Luca Onestini, il ricordo condiviso con i fan

Proprio oggi, il nostro Luca Onestini ha voluto fare un regalo ai suoi follower condividendo su Instagram un video celebrante l’amore tra lui e Ivana Mrazova. Il romantico filmato mostra la sorpresa fatta da Luca alla sua bella, per festeggiare i loro due anni di fidanzamento.

Sul popolare social network, Luca ha espresso la sua felicità per i suoi due anni di storia d’amore appassionata con la sua ragazza. Nonostante il video faccia tenerezza ed apra i cuori a puri pensieri, Luca ha ammesso che avrebbe preferito tenerlo per lui, almeno in un primo momento.

Il perché della pubblicazione

Il filmato condiviso su Instagram da Luca Onestini dura sei minuti. Oltre alla tenerezza, il video risulta essere anche molto divertente. Noi non vi anticipiamo nulla, consigliamo a tutti la visione. Nonostante le perplessità iniziali, Luca alla fine non ha resistito alla tentazione di mostrarlo ai suoi followers.

Il motivo? Far sorridere i suoi fan! L’ex tronista di Uomini e Donne sa bene quanto in questo periodo di paura per l’epidemia da Covid-19, molti si sentano soli e impauriti. Per una buona causa, Luca Onestini ha deciso di dare un po’ di allegria ai followers condividendo questo suo scorcio di vita amorosa con Ivana Mrazova. Del resto, lo stesso Luca è consapevole di come sia necessario in questo momento difficile “aggrapparsi alle cose belle, ricordi compresi”.

In effetti, le scene che vediamo in questo breve video sono davvero ispiratrici di buoni sentimenti: il festeggiamento del secondo anniversario del loro fidanzamento ufficiale. Una storia a lieto fine, che all’epoca però non aveva convinto quasi nessuno.

Momenti stupendi all’insegna del romanticismo

Momenti romantici quelli mostrati nel video, ai quali Luca Onestini, come affermato esplicitamente, rimarrà sempre attaccato “con le unghie e con i denti”. In inglese, Onestini ha poi scritto ad Ivana di amarla e che insieme sono più forti del covid-19. La Mrazova non si è fatta attendere ed ha invitato tutti a guardare il video. Sicuramente, anche l’ex gieffina si sarà commossa nel rivedere quei momenti meravigliosi assieme al suo amore.