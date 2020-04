Paolo Ciavarro si confessa: “L’uscita è stata drammatica. Ho passato la notte al telefono con Clizia”

Paolo Ciavarro è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Arrivato fino all’ultimo televoto è stato battuto solo da Paola Di Benedetto. Nonostante il secondo posto è probabilmente lui la persona che si è portato a casa il “premio” più importante, ovvero l’amore per Clizia.

I due si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia. Ora, però vivono a distanza la loro storia d’amore a causa del lockdown che ha paralizzato il nostro paese. Nonostante tutto entrambi raccontano di non vedere l’ora che arrivi il momento dell’incontro per godersi la loro felicità.

In un’intervista rilasciata a settimanale Chi, Paolo Ciavarro ha parlato di quanto è stato difficile tornare a casa. Una situazione che ha definito drammatica. Il giovane ha poi raccontato anche della sua situazione sentimentale e del legame con Clizia.

Paolo Ciavarro dopo pochi giorni dall’inizio del relity ha mostrato il suo interesse per Clizia Incorvaia. La bella influencer, infatti, ha raccontato di aver trovato un certo feeling intellettivo oltre a chiarire che dal suo punto di vista si tratta di un bellissimo ragazzo. All’improvviso, durante una chiacchierata serale in giardino i due si sono lasciati andare ad un intenso e lungo bacio. Alfonso Signorini ha mostrato le dolci immagini durante la puntata rendendo pubblico il loro feeling. A questi sono seguiti nei giorni successivi molti momenti di tenerezza che hanno scaldato il cuore del pubblico.

Clizia è stata poi squalificata per una frase infelice e Paolo ha finito per spegnersi un po’. Alcuni compagni di viaggio, infatti, l’hanno accusato di non prendere mai posizione. La più dura è stata Licia Nunez che l’ha definito addirittura senz’anima. Paolo Ciavarro si è difeso dicendo che non cerca mai la polemica e le discussioni. Questo atteggiamento è stato molto apprezzato dal pubblico visto che alla fine è arrivato secondo.

Le confessioni di Paolo Ciavarro

Come detto in precedenza, Paolo Ciavarro ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi nella quale si è raccontato. L’ex concorrente del Grande Fratello ha definito drammatica l’uscita dalla casa. Vedere le immagini di Roma vuota, per lui che è romano, l’hanno colpito al cuore ma vivere la quarantena è stata l’esperienza peggiore.

Per quanto riguarda Clizia Incorvaia, i due ovviamente al momento devono necessariamente rimanere distanti. Paolo Ciavarro ha confessato di essere rimasto un’intera notte, dopo l’uscita dalla casa, al telefono con la fidanzata. In chiusura ha spiegato quanto è stato importante Alfonso Signorini nel percorso di tutti i concorrenti del reality.