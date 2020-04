Samantha De Grenet, pulizie super sexy in quarantena (Foto)

In questo periodo particolare in cui tutti siamo costretti in casa, tra compleanni e relax, una delle occupazioni principali è quella di fare le pulizie di casa. E questo riguarda anche i VIP, per ultima Samantha De Grenet, che si devono dare da fare per mantenere pulito il proprio ambiente domestico. Buona parte dei personaggi noti che, diciamolo, siamo abituati a vedere in ben altre vesti, ha postato foto sui social che li ritraggono proprio intenti a pulire casa.

Samantha De Grenet, quarantena da casalinga

Samantha De Grenet ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune immagini che la ritraggono intenta alle pulizie domestiche. Immagini, contenute in un video, in cui la donna appare davvero serena e felice. Una quarantena, la sua, che pare non pesarle più di tanto e proseguire sempre nella maniera migliore.

I selfie e i video che, in questo periodo, Samantha De Grenet sta pubblicando sul proprio profilo Instagram fanno intravedere una grande simpatia ed un’ironia fortissima. Ed i fans sono davvero felici di ciò dati i commenti che i post della De Grenet ricevono appena pubblicati. Le pose sono sempre naturali ma le situazioni sono le più disparate. Una versione casalinga che, bisogna dirlo, ha conquistato il cuore di tutti i followers.

Pulizie sexy

È il momento delle pulizie di casa quello in cui Samantha De Grenet riesce a dare maggiore sfogo alla sua grande fantasia. Grazie alla complicità del marito, la De Grenet ha girato un video che la vede intenta proprio a pulire l’appartamento. Si tratta di due momenti differenti che, però, hanno un punto in comune che ha molto colpito i fans: i balletti che li contraddistinguono.

Il video è formato, infatti, da due parti ben separate tra di loro ma entrambi molto esilaranti. La showgirl, alle prese con l’inseparabile (per il momento) aspirapolvere indossa un bell’accappatoio che ne copre le forme ma la rende sempre tanto sexy. Un asciugamanto sulla testa avvolge i capelli presumibilmente appena lavati.

La seconda immagine la vede, invece, in tuta con i capelli asciutti ed uno stile più sportivo. In entrambe le occasioni non mancano siparietti originali, movimenti sinuosi accompagnati da un bel sorriso. Inutile dire che il video, appena pubblicato, è diventato virale ed ha ricevuto tantissimi consensi.