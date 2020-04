Mara Venier stravolge Domenica In: ecco come sarà il programma a partire dal 19 aprile

Mara Venier ha appena fatto una diretta su Insatgeram insieme provo2000 in cui ha parlato di come ha intenzione di stravolgere Domenica In. Durante questo periodo di quarantena, le trasmissioni hanno subito drastiche modifiche e, in alcuni casi, sono state anche sospese fino a data da destinarsi.

Il programma domenicale in onda su RAI 1, però, continua a tenere botta alla crisi e a tenere compagnia a tutti i telespettatori più affezionati. La conduttrice, però, ha svelato ciò che vorrebbe cambiare, già a partire da domenica prossima 19 aprile. Vediamo tutti i dettagli.

Mara Venier in diretta su Instagram

In mancanza della possibilità di intrattenere il pubblico dalla tv, in certi casi, ci pensa Instagram a tenere molta compagnia agli spettatori. Poco fa, Mara Venier si è messa in collegamento con tutti i suoi follower ed ha parlato di alcune modifiche importanti che vuole apportare a Domenica In. Considerando che si tratta di un periodo decisamente atipico, anche i programmi dovrebbero adeguarsi e modificarsi a seconda delle esigenze.

Per tale ragione, la presentatrice ha detto di aver appena parlato con il direttore RAI per proporgli alcuni cambiamenti molto interessanti. Nel caso specifico, la donna ha detto di essere intenzionata ad accantonare il gioco del tabellone per dare luogo ad un momento molto più dinamico e interattivo con il suo pubblico. Le regole sulla privacy, però, sono cambiate, per tale ragione, non si può più chiamare direttamente a casa degli italiani.

Le modifiche apportate a Domenica In

L’unico modo per poter eludere questo problema e realizzare il progetto è quello di mettere a disposizione un numero telefonico e saranno gli stessi spettatori a prenotarsi per parlare in diretta. Mara Venier è molto affezionata al pubblico di Domenica In, per tale ragione ha a cuore la loro serenità. A tale scopo, vorrebbe creare un momento di svago in modo da potersi interfacciare con quante più persone possibili e scoprire come stanno trascorrendo questi giorni. I fan hanno commentato entusiasti la novità.

Si tratta di una proposta davvero molto interessante, pertanto, i vertici dell’azienda di Viale Mazzini stanno già varando. La conduttrice, però, ci ha tenuto a chiarire che bisogna rispettare alcuni iter burocratici che richiedono del tempo. Ad ogni modo, tutta la produzione farà il possibile per cominciare questo nuovo format a partire dal 19 aprile.