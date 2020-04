Bufera su Uomini e Donne: Gemma infrange la quarantena per partecipare al nuovo format (FOTO)

Dopo la diffusione delle anticipazioni in merito al nuovo format di Uomini e Donne, che andrà in onda a partire da lunedì 20 aprile, è scoppiata una bufera contro Gemma Galgani. In queste ore, sul profilo Instagram del programma sono apparse delle foto che ritraggono le due protagoniste, Gemma e Giovanna, intente a leggere le lettere dei nuovi corteggiatori.

I fan più attenti, però, si sono subito resi conto del fatto che la presenza della Galgani sia alquanto strana. In questo periodo di quarantena nessuno può lasciare la propria abitazione se non per necessità impellenti o per lavoro. Per tale ragione, se la dama è di Torino, come fa ad essere a Roma?

Come ha fatto Gemma a raggiungere lo studio di Uomini e Donne?

Il fatto che Gemma sia a Cinecittà per prendere parte alle registrazioni del nuovo format di Uomini e Donne ha fatto scoppiare una bufera sul web. In molti hanno cominciato a domandarsi come fosse possibile che la donna avesse avuto il permesso di spostarsi dalla sua abitazione sino alla capitale. Da qui, quindi, sono sorte diverse ipotesi, le più accreditate sembrerebbero due.

Stando a quanto prevede la prima opzione, la Galgani potrebbe aver infranto la quarantena per essere presente in studio e partecipare al programma. La seconda, invece, fa capo al fatto che la donna potrebbe avere un contratto con Mediaset e, pertanto, fosse “giustificato” il suo spostamento in virtù di esigente lavorative. Naturalmente, questa seconda ipotesi ha generato non poche domande e perplessità.

Il programma nella bufera

Stando a quelle che sono le regole del programma, nessuno dei protagonisti dovrebbe essere vincolato lavorativamente alla trasmissione stessa. Questo, infatti, farebbe perdere di importanza e valore i principi del format. Tuttavia, tale spiegazione risulterebbe essere l’unica in grado di giustificare la sua presenza a Roma. Alcuni utenti, inoltre, hanno anche fatto dichiarazioni ben precise secondo cui la donna alloggerebbe in un hotel vicino lo studio a carico della redazione.

Naturalmente, tutte queste ipotesi hanno fatto sorgere una bufera contro Gemma di Uomini e Donne che, per il momento, non si è ancora espressa sulla vicenda. Neppure i vertici dell’azienda hanno fatto chiarezza sulla questione. Non ci resta che attendere per scoprire se ci sarà un intervento da parte di Maria De Filippi.