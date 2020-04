Paola Di Benedetto parla del rapporto con Federico Rossi:”Sarà dura stare ancora lontani”

Paola Di Benedetto è tornata da pochi giorni a casa e sta cercando di ritrovare il proprio equilibrio. Il mondo che aveva lasciato è stato completamente stravolto dal Covid-19. Ora la vincitrice del Grande Fratello Vip sta cercando di rimodulare la sua vita e le sue abitudini alla situazione attuale. L’esperienza nel reality di Canale 5 si è conclusa ormai da qualche giorno ma di lei si continua a parlare su giornali e social.

La bellissima ex madre natura ha rilasciato una bella intervista al settimanale Chi. Paola Di Benedetto ha parlato della sua inaspettata vittoria nella trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Ha affrontato il tema del coronavirus, che ha definito shoccante. Non poteva mancare una domanda sul suo fidanzato Federico Rossi, che ancora non è riuscito ad incontrare.

Il rapporto a distanza tra Paola e Federico

Paola Di Benedetto è stata un punto di riferimento per molti dei compagni di viaggio al Grande Fratello Vip. Ha consolato Elisa De Panicis quando si è scontrata con Andrea Denver, ha sostenuto Fernanda Lessa in alcuni momenti di crisi e ha spinto Clizia Incorvaia tra le braccia di Paolo Ciavarro.

Dopo lunghe settimane di attesa ha avuto la possibilità di vedere, seppur solo tramite un messaggio, il fidanzato Federico Rossi che una volta di più gli ha confermato la forza del sentimento. Paola Di Benedetto si è detta sconvolta quando sono state date gli aggiornamenti sulla questione Covid-19 ai concorrenti della casa.

In questa circostanza, come è accaduto anche agli altri concorrenti ha avuto la possibilità di parlare con i suoi affetti. Ha svelato di aver sentito i suoi genitori e il fidanzato e che fortunatamente tutti stanno bene. Ha raccontato più volte di aver sentito la mancanza di Federico Rossi, sottolineando il grande amore che li unisce. In finale un ultimo video messaggio che l’ha emozionata moltissimo con il cantante che le ha fatto i complimenti per il risultato raggiunto.

Le confessioni di Paola Di Benedetto

La bella vincitrice del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto, ha raccontato che appena uscita dalla casa è salita in macchina e dopo 6 ore di viaggio è arrivata nella sua Vicenza, città nella quale vivono i suoi genitori.

Inevitabile una domanda sul fidanzato Federico Rossi. La bella Paola ha confessato che sarà dura stare ancora lontani. E’ consapevole che dovrà resistere alla tentazione di riabbracciarlo, per rispettare le regole e non infrangere la legge. Secondo la vincitrice del Gf Vip questa sarà un’altra prova della forza del loro amore.