Diletta Leotta è stata avvisata, “Questo non metterlo…” (Foto)

La Pasqua 2020 verrà ricordata a lungo per il fatto di essere stata una Pasqua vissuta con le limitazioni della quarantena e lontani dalle proprie famiglie. In un momento come questo, sono molti i genitori che hanno inviato un regalo pasquale ai figli mediante il servizio postale. Anche la mamma di Diletta Leotta, la nota conduttrice siciliana, ha fatto lo stesso.

La donna, infatti, ha inviato alla figlia un bell’uovo di Pasqua, con tanto di dedica. Un uovo di cioccolata che ha fatto tanto piacere alla Leotta, golosissima di cioccolato. Un inconveniente, però, ha spento gli entusiasmi. Cos’è successo?

Diletta Leotta, una bellissima sorpresa

La mamma è sempre la mamma e per Diletta Leotta, come per tanti figli nel mondo, quella appena trascorsa è stata una Pasqua lontana dalla mamma. La ragazza, però, ha ricevuto un bell’uovo di Pasqua personalizzato con il quale, orgogliosa, ha anche fatto una foto da postare sui social. Tutto perfetto se non fosse che la Leotta, senza pensarci sù, ha lasciato l’uovo di Pasqua di mamma sotto il calore del sole. Inevitabile, dunque, che il cioccolato si sciogliesse.

È quanto successo, al punto che la ragazza, per non buttare tutto, ha pensato di riutilizzare la cioccolata per fare dei biscotti. La foto dei biscotti casalinghi fatti da Diletta Leotta sono finite direttamente su Instagram. Biscotti di bell’aspetto e che di certo avevano anche un bel sapore. Nulla a che vedere, però, con la delusione per aver rovinato la sorpresa della mamma, specie in un periodo di isolamento come questo.

La lettera della mamma

Saputo quanto accaduto, la mamma di Diletta ha deciso di ripetere il gesto fatto per la figlia reinviandole un nuovo uovo di Pasqua. Un altro uovo artigianale che, però, mamma Ofelia ha voluto salvaguardare al massimo inviando un bel messaggio scritto alla figlia.

“Questo non metterlo sotto il sole“ ha scritto ironicamente la donna. La sorpresa, inutile dirlo, ha fatto davvero tanto piacere a Diletta Leotta che, biglietto della mamma a parte, ha prestato la massima attenzione all’uovo di Pasqua che stavolta pare essere servito decisamente allo scopo.