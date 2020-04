Lorenzo Riccardi umilia una fan: “Sei un po’ zocc…” Sul web scoppia la bufera (FOTO)

In queste ore, l’ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi ha intrattenuto i fan con il giochino delle domande. Nel farlo, però, è andato un po’ oltre al punto da arrivare a dare della poco di buono ad una ragazza.

Nel caso specifico, il compagno di Claudia Dionigi ha chiesto ai follower di mettersi un po’ a nudo svelando qualche segreto sulla loro vita. Ebbene, le cose che sono emerse sono davvero moltissime.

Lorenzo Riccardi contro una fan

Tra i vari botta e risposta tra Lorenzo Riccardi e i suoi fan, ad indignare maggiormente la popolazione di Instagram ci ha pensato il commento fatto nei confronti di una ragazza. La persona in questione gli ha confidato di essere stata corteggiata da tutti gli amici dei suoi ex ci hanno provato con lei. Dinanzi tali parole, senza troppi peli sulla lingua, il Cobra ha risposto che, forse, il motivo risiede nel fatto che lei è un po’ “zocc…”

Tale replica, però, non è piaciuta agli utenti del web, al punto da scagliarsi contro di lui accusandolo di essere un maschilista senza pietà. La più dura nei commenti è stata l’influencer Deianira Marzano, la quale ha reputato assurda la risposta del giovane. Inoltre, ha anche invocato l’intervento della sua fidanzata Claudia. In particolar modo, la Terribile ha esortato la Dionigi a far rimuovere quel contenuto dai social. (Continua dopo la foto)

Le altre confessioni scottanti

Per il momento, però, la ragazza non ha minimamente commentato la questione né, tanto meno, chiesto al suo compagno di rimuovere il contenuto offensivo. Ad ogni modo, tra le varie confessioni scottanti che i fan hanno rivelato a Lorenzo Riccardi ne sono spuntate anche molte altre. Un utente, ad esempio, ha detto di aver tradito il suo migliore amico, uscendo con la sua fidanzata.

Su questo tema, l’ex tronista è stato intransigente ed ha reputato tale gesto una vera cattiveria in quanto l’amicizia è sacra. Un’altra donna, invece, gli ha rivelato di trascorrere la quarantena a casa del suo amante, mentre il suo compagno crede che sia dai genitori. Insomma, a quanto pare i follower del cobra ne hanno di segreti nascosti.