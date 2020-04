“Pazzesco che grosso…”: Sabrina Salerno atomica, il seno esplode dalla canotta [FOTO]

Sabrina Salerno: qual’è il segreto della sua bellezza e giovinezza?

Qualche settimana fa Sabrina Salerno ha compiuto 52 anni anche se i follower non riescono a crederci. Il motivo? La cantante ed attrice ligure sembra dimostrarne almeno venti in meno. La Diva degli Anni Ottanta ha un fisico da urlo per non parlare del lato B e il suo décolleté. In tanti si chiedono qual’è il segreto della sua eterna giovinezza ma ad oggi nessuno sa come fa ed essere così bella.

Sicuramente la soubrette genovese pratica tanto sport anche in questa quarantena da Coronavirus e mangia solo frutta e verdura di stagione. Nelle ultime ore è tornata attiva sul suo seguitissimo profilo Instagram dove ha postato una foto mozzafiato.

La 52enne genovese infiamma il web con delle foto in chi posa in top

La bella Sabrina Salerno ha voluto fare un nuovo dono a tutti coloro che la seguono sui social network. Infatti nelle ultime ore ha condiviso un post che mette insieme due o tre foto, che ritraggono la cantante ligure con un micro-top bianco che sembra quasi come una sua seconda pelle.

In bella vista il generoso décolleté della 52enne, che di certo farà invidiare a tutte le ventenni. Ma ad infiammare ancora di più l’atmosfera è la collana della Diva degli Anni Ottanta e Novanta che fa capolino sul suo davanzale. Inoltre la donna presenta delle a “cul de poule”. Un filo di trucco e i capelli mossi completano un quadretto super sexy. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web al post di Sabrina Salerno

Ovviamente il post appena descritto ha fatto il pienone di mi piace e commenti di ogni tipo. Infatti, centinaia di follower di Instagram si sono precipitati sotto le foto in questione per complimentarsi con Sabrina Salerno. Lei stessa ha replicato ad alcuni di essi, ma essendo in tanti non ha potuto accontentare tutti.

Resta il fatto che più il tempo passa più la cantante genovese diventa sempre più bella ed affascinante. Per caso ha bevuto l’elisir della giovinezza? E’ una domanda che spesso le pongono perché non si riesce a capire come si tale e quale a 30 anni fa quando a Sanremo debuttava col celebre brano ‘Boys’.