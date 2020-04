“È una ferita in più…”: Al Bano turbato, il lutto e il momento difficile che sta attraversando

Al Bano Carrisi si confessa al settimanale Chi

E se da una parte è stanco di far parte del mondo del gossip dall’altra Al Bano sembra un fiume in piena. Infatti, nel nuovo numero del magazine Chi è contenuta una sua intervista. Il cantautore salentino al momento sta facendo la quarantena nella sua Tenuta di Cellino San Marco insieme ai suoi due figli Jasmine e Bido e la madre di quest’ultimi Loredana Lecciso.

Mentre, a distanza di qualche centinaio di metri vive l’ex moglie Romina Power e il loro secondogenito Yari. Il Maestro ha parlato della sua esperienza al Serale di Amici 19, dell’epidemia di Coronavirus e della morte della madre Jolanda, avvenuta qualche mese fa.

Il Maestro salentino parla dei genitori e dell’impossibilità a recarsi in cimitero

Intervistato dal periodico diretto da Alfonso Signorini, Al Bano ha voluto dedicare un pensiero ai suoi genitori, ovvero papà Carmelo e mamma Jolanda. Visto l’emergenza sanitaria per il Covid-19, da circa un mese il Maestro Carrisi non può recarsi al cimitero per pregare sulle loro tombe.

“Questa è una ferita in più. Ma attraverso i gesti del lavorare con gli attrezzi agricoli, della fatica fisica e del sudore sento i miei cari accanto”, ha confessato il cantautore di Cellino San Marco che giorni fa ha sbottato contro chi fa del gossip su lui e le sue ex donne.

Al Bano parla dell’emergenza sanitaria di Covid-19

Nel corso della lunga telefonata col giornalista del magazine Chi, Al Bano non ha per niente nascosto la sua preoccupazione per quello che sta accadendo in Italia e nel resto del mondo.

Parlando della pandemia da Coronavirus, il cantautore di Cellino San Marco ha asserito: “Stiamo vivendo la terza guerra mondiale. Questo virus attacca ovunque, non guarda in faccia a nessuno. Il mondo intero ha in questo momento un nemico unico ed è un nemico invisibile”. Ricordiamo che l’artista pugliese dopo la sua esperienza al Serale di Amici 19 a Roma è tornato nella sua Tenuta dove passa il tempo a zappare ed occuparsi dei suoi animali.