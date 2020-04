Roberta Di Padua scatto col pancione: la dama del trono over in una versione inedita [FOTO]

Roberta di Padua è stata una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne. La bellissima romana ha conquistato il pubblico per la sua bellezza e sensualità. Il suo percorso all’interno del dating show targato Maria De Filippi è stato decisamente intenso, ma anche piuttosto turbolento.

Roberta Di Padua protagonista del trono over di Uomini e Donne

La 35enne ha tentato di trovare negli studi Mediaset il grande amore della sua vita, ma il suo sogno non si è ancora realizzato. La dama ha intrattenuto, inizialmente, una relazione con l’aitante operaio pugliese Riccardo Guarnieri, oggi in coppia con Ida Platano, ma la loro conoscenza è terminata non nel migliore dei modi.

I due sono stati protagonisti, nel corso delle varie puntate andate in onda, di violenti litigi e battibecchi (si ricorda anche un sonoro schiaffo durante uno scontro avvenuto in passato). Successivamente ha deciso di intraprendere una frequentazione con il cavaliere napoletano Armando Incarnato, ma dopo solo poche settimane di conoscenza è terminato tutto. Roberta era infatti protagonista di un triangolo che la vedeva in concorrenza con Veronica Urida e per questo ha preferito farsi da parte.

Il profilo Instagram di Roberta di Padua

Roberta di Padua in questo periodo di piena emergenza coronavirus è ancora più attiva nel mondo dei social e continua a mantenere un filo diretto con i suoi tanti fan. In particolare la dama del trono over di Uomini e Donne ha preso l’abitudine di pubblicare degli scatti e dei filmati che la ritraggono nei suoi momenti più disparati di quotidianità.

Ma scorrendo la sua bacheca è possibile trovare anche scatti che parlano del suo passato, come quelli che la immortalano, bellissima, precisamente nel 2013 col pancione. (Continua dopo la foto)

La 35enne è infatti reduce da un matrimonio finito male con Giuseppe D’Aguanno, fratello di un ex tronista, dal quale è nato il grande amore della sua vita, il figlio che oggi ha 7 anni. Pare che i due siano rimasti però in buoni rapporti e sul suo profilo è infatti possibile trovare anche delle foto del passato che li ritraggono insieme quando ai tempi erano felici.