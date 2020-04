Un lutto ha colpito Eleonora Danile, lo straziante addio: “Una persona speciale, una dura perdita…” [FOTO]

E’ venuto a mancare il giornalista sportivo della Rai, Franco Lauro

Nel tardo pomeriggio di martedì è arrivata una tremenda notizia che ha sconvolto il mondo del giornalismo, della televisione e anche dello sport. Purtroppo è venuto a mancare Franco Lauro, il noto giornalista e conduttore di Rai Sport. Sembra proprio che il commentatore della tv di Stato, è stato colto da un infarto fulmineo e non è stato possibile salvargli la vita.

Il padrone di casa dii Novantesimo Minuto e La Domenica Sportiva aveva solo 58 anni e il prossimo ottobre ne avrebbe compiuto 59. La triste notizia ha lasciato tutti a bocca aperta e gran parte dei colleghi della tv pubblica lo hanno voluto ricordare sui social. Tra questi anche Marco Liorni ed Eleonora Daniele, presentatrice di Storie Italiane.

Chi era Franco Lauro?

Franco Lauro è arrivato nella tv di Stato verso la metà degli Anni Ottanta. Per otre un trentennio il giornalista sportivo è stato una presenza costante nella televisione pubblica. Un grande professionista e una spiccata dedizione al lavoro. Inoltre Lauro aveva una massima competenza nella gestione delle telecronache e delle dirette delle partite di calcio e prima anche di basket.

Dopo che sono venuti a conoscenza della sua prematura morte, molti colleghi di lavoro che fanno parte del mondo dello spettacolo e del giornalismo hanno scritto dei messaggi di cordoglio sui vari social network. Anche Eleonora Daniele che è al settimo mese di gravidanza lo ha voluto ricordare su Instagram.

Il messaggio di cordoglio di Eleonora Daniele

Come accennato prima, tra i vari messaggi di cordoglio apparsi su Twitter, Instagram e Facebookm, in queste ore si somma quello della padrona di casa di Storie Italiane, Eleonora Daniele. La professionista di Rai Uno ha voluto esprimere il proprio dolore e cordoglio per la prematura morte di Franco Lauro.

Manifestando la sua stima per il giornalista, sul su canale ha scritto: “Un giornalista , un amico , un grande professionista, una persona speciale . Una notizia terribile quella della sua scomparsa, una dura perdita per tutti quanti noi . #ciaofranco #francolauro”. Ecco il post in questione: