Belen Rodriguez finalmente incinta? Pancino in bella vista e il bacio sospetto [FOTO]

Belen Rodriguez e la quarantena con Stefano e Santiago

Belen Rodriguez è particolarmente preoccupata per quello che sta accadendo da oltre un mese in Italia e nel resto del mondo. La soubrette argentina si trova in quarantena nel suo appartamento di Milano insieme al marito Stefano De Martino e il loro figlio Santiago che qualche giorno fa ha compiuto sette anni.

La coppia è particolarmente attiva su Instagram postando foto e clip nelle quali cucinano, giocano col ragazzino e fanno delle sessioni di fitness. Inoltre da mercoledì 15 aprile 2020 in prima serata su Canale 5 andranno in onda le repliche di Tu si que vales dello scorso anno. Ma nelle ultimo ore sul web si è diffusa un’indiscrezione dopo che è stata mostrato una foto che ritrae la Rodriguez col pacione. E’ di nuovo incinta?

La soubrette è incinta? La foto sospetta

Qualche giorno fa, anche se l’emergenza sanitaria per Covid-19 non ha riunito tutta la famiglia, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno festeggiato il settimo compleanno del loro adorato Santiago. La soubrette argentina per l’occasione ha indossato un abitino sup sexy come la stessa ha condiviso su Instagram.

Ma di recente su internet è iniziato a circolare un rumor che riguarda la conduttrice di Colorado, programma rinviato per via della pandemia da Covid-19. Sembra che la notizia sia iniziata a girare in seguito alla diffusione di uno scatto che la mostra col pancino in bella vista, mentre una donna le dà un bacio. Ma si tratta di un’immagine di questi giorni oppure risale a quando la professionista Mediaset era incinta di Satiago? (Continua dopo la foto)

Belen Rodriguez darà un fratellino a Santiago De Martino?

Lo scatto in questione è stato condiviso dalla sorella più piccola, Cecilia Rodriguez. Con molta probabilità si tratta di una foto non recente che la fidanzata di Ignazio Moser ha pubblicato tra le Stories di Instagram per ricordare quando Belen era in attesa del suo primo nipotino.

Ovviamente tantissimi follower delle argentine hanno iniziato a sospettare che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 con tale gesto abbia voluto anticipare il lieto annuncio della sorella maggiore. Ricordiamo che da circa un anno quest’ultima è tornata insieme al marito Stefano De Martino, quindi la coppia potrebbe molto presto mettere in cantiere un altro figlio, magari una sorellina per Santiago.