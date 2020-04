Gianni Sperti e Tina Cipollari di nuovo insieme (Foto)

Ormai ci siamo quasi! Dopo un mese di stop dovuto all’emergenza Coronavirus che sta coinvolgendo tutto il mondo, Uomini e Donne tornerà in onda. La data di ripresa del talk è stata già fissata per il prossimo 20 aprile, momento attesissimo da tutti i fans. Sono diverse, infatti, le novità all’orizzonte resesi necessarie nel rispetto delle restrizioni del momento.

Nelle ultime ore si sono registrate le nuove puntate e non è ancora ben chiaro se le vedremo già da lunedì. Molto più probabile che la programmazione riprenda da dove era stata interrotta con un bel litigio in studio tra Gianni Sperti e uno dei componenti del parterre maschile.

Gianni Sperti di nuovo insieme a Tina Cipollari

Gianni Sperti ha un rapporto quasi totalizzante con il suo lavoro di opinionista. A dichiararlo è stato lui stesso in una recentissima intervista a Uomini e Donne Magazine. Anche per questo motivo, secondo il ballerino, non ha il tempo per dedicarsi all’amore. Se, dunque, è ancora single la colpa sarebbe da imputarsi a Maria De Filippi.

In ogni caso, nelle ultime settimane, moltissimi fans della trasmissione si erano chiesti se, con il nuovo format, ci sarebbe stata o meno la presenza degli opinionisti. Gianni Sperti e Tina Cipollari ci saranno oppure no? Dopo diverse ipotesi dei giorni scorsi, è stato lo stesso Gianni a dare una risposta definitiva: sia lui che Tina parteciperanno attivamente alle nuove puntate del programma. Per confermarlo ha postato su Instagram una foto insieme alla collega di sempre. (Continua dopo la foto)

Opinionisti da lontano

Dato per certo che Gianni Sperti e Tina Cipollari parteciperanno a Uomini e Donne, bisogna ribadire che il modo in cui lo faranno sarà nettamente diverso rispetto al passato. Non si troveranno, infatti, in uno studio insieme ma ciascuno di loro sarà collegato tramite video direttamente dal proprio camerino.

Grazie al microfono e alla videocamera che avranno a disposizione i due opinionisti potranno intervenire in trasmissione ogni qualvolta lo riterranno opportuno. Tramite gli schermi, invece, potranno vedere cosa accade a Gemma e Giovanna. Una maniera indubbiamente inedita di cui, comunque, vedremo i risultati molto presto. Nel frattempo, Gianni Sperti sembra orgoglioso di essere tornato al lavoro.