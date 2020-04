Emma Marrone, il triste annuncio e la scelta inevitabile: “Mi dispiace ma l’ho dovuto fare…” [FOTO]

View this post on Instagram

Era inevitabile. Ma è giusto così perché ho a cuore la mia salute e la salute di tutti. Sono la prima ad essere dispiaciuta soprattutto perché so quanto lavoro c’è dietro un progetto e quante persone in questo momento non possono fare il proprio lavoro. Sono dispiaciuta perché immagino anche i vostri sacrifici per acquistare i biglietti e per essere sempre presenti. Ci rifaremo appena sarà’ possibile. E sarà ancora più bello. ❤️ ———————————————— A seguito delle misure disposte dalle autorità per l’emergenza covid-19, l’Arena di Verona e @friendsandpartners comunicano il rinvio di tutti gli eventi in programma nel mese di maggio. Tutti gli show sono rinviati, i biglietti acquistati rimangono validi, le nuove date verranno riprogrammate e comunicate entro e non oltre il 31 luglio 2020.