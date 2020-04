Anna Tatangelo svela il suo segreto, ecco come smaltire la Pasqua? “Mi trasformo in…” [VIDEO]

Anna Tatangelo e le abbuffate nel giorno di Pasqua e la Pasquetta

Sono trascorsi alcuni giorni dalla Santa Pasqua e la Pasquetta. Nonostante gli italiani non abbiano organizzato delle scampagnate e pic nic, anche rimanendo a casa di certo hanno mangiato diverse pietanze.

Per questo motivo Anna Tatangelo ha trovato il modo per rimettere in forma i suoi numerosi follower dopo la grande abbuffata. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto nelle ultime ore sui social network dell’ex compagna di Gigi D’Alessio.

La danza a suon di Jlo per perdere i chili in eccesso

Ebbene sì la bella Anna Tatangelo ha voluto condividere con i suoi seguaci un rimedio per smaltire gli abbondanti pasti consumati per Pasqua e Lunedì dell’Angelo. Attraverso un video condiviso sul suo account Tik Tok, la madre di Andrea D’Alessio ha detto: “Ho trovato un modo per smaltire la Pasqua. Basta sentirsi per un attimo Jlo. Na fatica”.

Oltre al messaggio si vede la cantante di Sora mentre realizza dei sensuali passi di danza sulle note di una canzone dell’artista statunitense. La frusinate in tutta la sua bellezza fa vedere al popolo del web come non ha nulla da invidiare alla sua collega americana nonostante. Quindi si è super impegnata realizzando una clip davvero simpatica. Un modo alternativo per perdere peso e trascorrere del tempo in questa lunga quarantena per Covid-19. (Continua dopo il video)

Gigi D’Alessio riconquista la sua ex fiamma Anna Tatangelo? L’indiscrezione

A parte questo video, negli ultimi giorni sul web si è diffusa a macchia d’olio la notizia di una possibile riconquista da parte di Gigi D’Alessio nei confronti di Anna Tatangelo. Ricordiamo che i due cantanti si sono lasciati definitivamente un paio di mesi fa comunicandolo ai follower con una Storia su Instagram.

Ma stando ai rumors, non sarebbe detta l’ultima parola perché sembra che il cantautore partenopeo sia ancora follemente innamorato della madre di suo figlio Andrea. A questo punto non rimane che attendere per avere delle altre novità su un possibile ritorno di fiamma tra i due.