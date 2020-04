Barbara D’Urso scatena i fan con una confessione: “Non sapevo mi stesse facendo le corna…” (FOTO)

I contenuti che Barbara D’Urso pubblica sul suo profilo Instagram generano sempre parecchio sgomento, ma la confessione fatta nell’ultima foto ha davvero scatenato il caos. Come spesso capita, Lady Cologno condivide con i suoi follower molti ricordi risalenti alla sua giovinezza e all’inizio della sua carriera.

Ebbene, poco fa ha deciso di condividere una foto in cui è presente lei insieme a Raimondo Vianello. La foto, però, ha fatto molto sorridere i fan a causa di un dettaglio presente nell’inquadratura.

La confessione di Barbara D’Urso

Poco fa, Barbara D’Urso ha pubblicato una foto sui social alquanto divertente contenente una piccola confessione. Lo scatto in questione è in bianco e nero e riprende la donna in compagnia di Vianello. Quest’ultimo, però, senza che lei si accorgesse di nulla, ha apposto il gesto delle corna sul suo capo. La conduttrice, quindi, ha voluto spiegare cosa fosse successo e le sue parole hanno scatenato gli utenti di Instagram.

Nel caso specifico, la protagonista ha detto che fosse ignara del gesto del suo ex collega. Tuttavia, ha voluto condividere questo ricordo per porre l’accento sulla spiccata simpatia e ironia dello storico marito di Sandra Mondaini. Questo è stato il modo adoperato dalla conduttrice per ricordare la sua memoria a distanza di 10 anni dalla scomparsa. I numerosi utenti che seguono la D’Urso, anche solo per la gioia di criticarla, hanno travisato la cosa ponendo l’accento sul significato metaforico del gesto dell’attore. (Continua dopo il post)

Le accuse del web

Molti utenti, infatti, hanno alluso al fatto che la confessione di Barbara D’Urso avesse attinenza su delle presunte corna ricevute da qualche suo ex. Numerosi sono stati, ad esempio, i commenti volti a screditarla e ad accusarla di essere una “cornuta”. Altri, invece, hanno alluso al fatto che Raimondo avesse capito tutto sul suo conto sin da quel momento, per questo le avrebbe fatto quel gestaccio sulla testa.

Le parole dei molteplici haters sono state, come sempre, molto forti e dure nei suoi confronti. La presentatrice Mediaset, però, così come è solita fare, non ha dato peso alla cosa non intervenendo minimamente nella diatriba.