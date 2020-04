Guendalina Tavassi esagera, il pantalone troppo basso evidenza un dettaglio (FOTO)

Guendalina Tavassi continua la sua quarantena insieme al proprio compagno e ai suoi figli. Tra le mura domestiche la giovane influencer riesce a riempire le sue giornate con allenamenti bollenti, scatti da urlo, cucina e compiti ai figli. L’ex gieffina dunque non si risparmia in nulla.

Alcuni giorni fa si è improvvisata addirittura parrucchiera, facendo la tinta al suo uomo. A lasciare senza parole i suoi seguaci però è il proprio corpo e i suoi look succinti. In uno dei suoi ultimi scatti ancora volta ha esagerato mettendo in mostra il suo prosperoso seno.

Guendalina Tavassi perfetta tra le mura domestiche

Guendalina Tavassi è conosciuta sul web grazie alla partecipazione al Grande Fratello. Con il tempo si è creata una certa popolarità grazie al ruolo di opinionista in alcuni programmi di Canale 5 fino a diventare una nota influencer. Su Instagram, infatti conta quasi un milione di follower e questo le permette un vero e proprio lavoro, grazie agli sponsor.

Guendalina Tavassi insieme alla propria famiglia sta trascorrendo la quarantena forzata nella sua abitazione a Roma, e non perde mai occasione per condividere i suoi allenamenti o attività pomeridiane. Infatti, si mantiene in forma con esercizi giornalieri nonostante le palestre siano chiuse e come sempre il suo look ha scatenato il pubblico maschile.

L’ex gieffina e gli allenamenti bollenti

La bellissima Guendalina Tavassi ha voluto condividere con i suoi followers un momento della sua quotidianità. Nello scatto in questione si è lasciata immortalare durante gli allenamenti in casa vista l’emergenza coronavirus. L’ex gieffina, pratica tantissimo sport e questo è il segreto del suo lato b da urlo e degli addominali scolpiti.

E proprio parlando di lato B che Guendalina Tavassi ha esagerato con due minuti di squat consecutivi, senza tralasciare un look da censura. Con addosso un micro top di un famoso marchio di colore nero e bianco e degli slip della stessa marca, ha reso gli esercizi ancora più bollenti. Inutile dire la gioia dei fan che oltre ad apprezzare i suggerimenti ‘sportivi hanno perso la testa davanti a quella mutandina… Inoltre qualcuno ll’ha paragonata anche a Belen trovandola molto migliore dell’argentina. Cosa ne penserà il suo compagno? Non sarà geloso?