Veronica Burchielli di UeD nella bufera bestemmia su instagram? (VIDEO)

Finisce nella bufera Veronica Burchielli, l’ex di Uomini e Donne pare si sia lasciata scappare una bestemmia su Instagram, scopriamo cosa è successo

E’ finita nella bufera Veronica Burchielli, l’ex di Uomini e Donne pare abbia bestemmiato mentre era in diretta su Instagram. A provare la vicenda pare vi sia un video che ha sollevato numerose polemiche e fatto gridare allo scandalo. Ma cosa è successo veramente? sembra che la Burchielli si sia fatta scappare una pesante affermazione, considerata dai fan una bestemmia.

Pare che questo fatto sia avvenuto di recente e la Burchielli era in preda ad uno sfogo incontrollato. A sentire i fan l’affermazione fatta da Veronica è suonata come una vera e propria bestemmia, tanto che sono stati in tanti a criticarla. Sul web è scoppiata la polemica e ancora una volta si è rivoltato contro l’ex di Uomini e Donne.

Veronica Burchielli parla della conoscenza con Andrea Iannone

Nelle ultime settimane la Burchielli aveva lasciato tutti stupiti per la separazione da Alessandro Zarino. La donna non ha perso tempo a sfogarsi sui social e ha anche rivelato cose molto intime. La sue parole su alcuni argomenti delicati sono stati fuori luogo. Sono però in tante le follower a chiederle aiuto per risolvere le loro situazioni personali e le chiedono anche dei consigli.

Ma ieri, mentre la Burchielli come al solito stava conversando con i suoi fan, ecco che le è scappato qualcosa che è sembrato esagerato. La sua esclamazione ha colpito i fan, ma di cosa si tratta? Quali sono state le parole di Veronica? Beh, dopo la fine della relazione con Alessandro la Burchielli ha dato sfogo alla sua libertà e si è lasciata andare. Questa settimana la notizia bomba è stata la conoscenza con Andrea Iannone. Mentre stava parlando con i fan si è fatta scappare quella che è apparsa una bestemmia.

La Burchielli oltre ogni limite della decenza

I fan hanno subito detto che la Burchielli ha superato il limite e hanno anche detto che è stata poco educata nei loro confronti. Lanciare su Instagram una bestemmia è qualcosa di inaudito e i follower non hanno apprezzato questo modo di fare.

Ecco che subito si è sollevato un polverone nei suoi confronti. La Burchielli è stata definita poco educata anche verso il web perché sono in tanti ad usarlo. A scatenare la bestemmia sarebbe stata una fetta di pastiera napoletana che le sarebbe caduta mentre parlava!