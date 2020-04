Veronica Burchielli, l’ex tronista bestemmia su Instagram (Video)

Bestemmiare, qualunque sia la ragione, non è mai un bel gesto e tutti i VIP che lo hanno fatto, anche inconsapevolmente, ne hanno sempre pagato lo scotto. L’ultima, ma solo in ordine di tempo, a cui sta succedendo, pare, una cosa di questo tipo è Veronica Burchielli, l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex compagna di Alessandro Zarino.

In base a quanto circola in rete, infatti, pare che la ragazza si sia lasciata scappare una bestemmia su Instagram. Una frase forse un po’ troppo pesante che non è, naturalmente, passata inosservata. Cos’è successo? Vediamolo.

Veronica Burchielli, presunta bestemmia

L’ex tronista di Uomini e Donne è molto attiva sui social e questo vale, in particolare, in queste ultime settimane a causa della quarantena forzata cui tutti siamo soggetti. Ed è già da un po’ di tempo che Veronica lascia i propri followers a bocca aperta specie dopo che la storia con Alessandro Zarino ha avuto fine. È capitato più volte, infatti, che la ragazza si sfogasse sui propri social lasciandosi un po’ troppo andare sia con le parole che con gli argomenti (a volte un po’ troppo delicati).

La bufera di oggi, però, è tutt’altra storia. Pare, infatti, che i followers si siano accorti di una bestemmia, o presunta tale, che la ragazza si sarebbe fatta scappare all’interno di una delle sue ultime storie su Instagram. Parliamo, per il momento di presunta, dal momento che è bene attendere la replica della ragazza che, di certo, non tarderà ad arrivare.

Galeotta fu la fetta di pastiera

Da dove è nata la presunta bestemmia di Veronica Burchielli? In base a quanto trapelato, tutto sarebbe nato con la pubblicazione, tra le storie di Instagram, della pastiera napoletana. La ragazza non stava facendo altro che mostrarla ai propri fans che, in quel momento, la stavano seguendo.

Ad un certo punto, però, qualcosa non va come la ragazza vorrebbe. Una fetta della pastiera cade in maniera “sbagliata” rovinando, secondo Veronica, la ripresa. Ed è a questo punto che la ragazza si lascia andare ad una frase che, per molti, è sembrata una vera e propria bestemmia.