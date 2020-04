Sossio Aruta ex concorrente Gf Vip contro Fernanda Lessa, lo sfogo in un video

Duro sfogo di Sossio Aruta verso Fernanda Lessa, l’ex del GF Vip replica anche contro il marito Luca Zocchi che ritiene l’abbia offeso

Torna a far parlare di Sossio Aruta, a pochi giorni di distanza dalla fine del GF Vip. In un video pubblicato su Instagram l’ex cavaliere di UeD ha inveito contro Fernanda Lessa e soprattutto verso il marito Luca Zocchi. Stando a quanto detto da Sossio, Zocchi lo avrebbe offeso pesantemente, tanto che potrebbe denunciarlo.

Il terzo classificato del Grande Fratello Vip lancia le minacce dunque a Zocchi, e dunque non si tratta solo di una partita contro la Lessa. Aruta ha coinvolto anche i familiari, e non solo il marito di Fernanda, ma anche la compagna Ursula Bennardo. Secondo Aruta Zocchi avrebbe esagerato nel definirlo ‘cane’ e ‘bastardo’” e potrebbe anche intentare un’azione legale nei suoi confronti.

Sossio Aruta condanna il video di Fernanda Lessa con le forbici

Tuttavia, Sossio preferisce non proseguire perché dice che Luca gli fa pena. Nel suo messaggio ai fan di Instagram li ha esortati a non guardare loro che si fanno vedere con le forbici. Invece, i messaggi inviati da Sossio e Ursula sono solo d’amore.

A far parlare Sossio Aruta in questo modo è il messaggio che la Lessa ha inviato ai fan. La modella si è fatta vedere in un video con delle forbici, gli occhi sbarrati e simulava di infilarle nella pancia. Un’immagine che ha destato stupore e scalpore, decisamente non costruttiva e poco amorevole. L’ex concorrente aveva girato questo video ironico, con il quale ha cercato di sdrammatizzare quella quarantena.

Aruta sempre contro la Lessa

Aruta e la sua compagna non lo hanno gradito e l’hanno criticata. I due hanno condannato ferocemente il gesto di Fernanda e questo ha scatenato l’ira di Zocchi, marito della modella brasiliana. Zocchi ha dunque replicato alle accuse di Aruta e Ursula, ma questi non si sono lasciati intimorire. Infatti, proseguono con le loro parole di condanna per il video della Lessa.

I rapporti tra Sossio e Fernanda anche nella casa non erano proprio buoni e se ne sono dette di tutti i colori. I due hanno anche avuto un feroce litigio nella casa del GF quando la Lessa stava mangiando i biscotti di Antonella. Allora era stato proprio Aruta a riferire alla Elia che la Lessa le stava prendendo i biscotti. Insomma, anche lontani fanno faville!