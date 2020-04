Beatrice Valli, preoccupatissima il controllo prima del parto non è andato bene

E’ preoccupata Beatrice Valli, la visita prima del parto non è andata come sperava, dovrà fare il cesareo e Marco non potrà assistere a causa dell’emergenza coronavirus

Manca poco al parto ma Beatrice Valli è un po’ preoccupata. L’ex di UeD sta per dare alla luce il terzo figlio, che è il secondo per Marco Fantini. La Valli ha anche un maschietto che ha avuto da una relazione precedente. Il nascituro è una femminuccia e si chiamerà Azzurra, mentre l’altra bambina si chiama Bianca. Lei e Marco Fantini si sono conosciuti a Uomini e Donne e da allora non si sono più lasciati.

L’ex tronista è molto attiva su Instagram e in occasione della Pasqua ha voluto condividere uno scatto del suo pancione. Stavolta Beatrice dovrà affrontare da sola il parto a causa dell’emergenza sanitaria. Inoltre, durante la gravidanza ci sono state delle complicanze e Marco non potrà assistere. In più, stavolta dovrà affrontare il cesareo e questo le dispiace molto, dopo due parti naturali.

Beatrice Valli dovrà fare il cesareo

La Valli avrebbe preferito il parto naturale perché dell’ultima figlia Marco era stato presente solo all’ultimo momento. Sui social Beatrice aveva confidato ai fan che avrebbe preferito che si muovesse qualcosa, tuttavia ha confessato che il parto avverrà con un po’ di anticipo.

Infatti, sarà necessario programmare il cesareo perché la placenta è delicata e potrebbe staccarsi. Lei deve comunque stare a riposo e non deve fare nulla, ma attendere solo che arrivi il giorno per partorire. Lei però è in ansia e stavolta è diverso dalle precedenti. Il fatto è che deve fare un esame del sangue e ha un po’ di paura.

La Valli è in ansia per un valore del sangue non positivo

Al parto mancano tre settimane e mezzo e domani Beatrice dovrà sottoporsi ad una visita. La moglie di Marco Fantini lo ha detto ai suoi fan su Instagram e mentre stava preparando la valigia per l’ospedale. La Valli ha confessato che ieri le è giunta una notizia non buona.

Un importante esame del sangue non è andato bene e il ginecologo ha detto che deve fare delle verifiche. Beatrice ha rivelato che nel sangue c’è un valore non positivo e lei ha paura, ma spera che tutto vada bene. La Valli ha il Coombs indiretto positivo, tuttavia il ginecologo ha detto che potrebbe esserci stato un errore.