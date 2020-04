Oroscopo 16 aprile 2020: è il momento dei Gemelli, Pesci troppo stralunato

Nella giornata del 16 aprile 2020 l’Oroscopo è molto favorevole per i nati sotto il segno dei Gemelli, sarete dotati di forte sex appeal e dinamismo. Il Leone, invece, “è ferito ma non è morto”, meglio avere pazienza e rimandare le decisioni a tempi migliori. Pesci cercate di tornare con i piedi per terra.

L’Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. L’Oroscopo del 16 aprile svela che il Sole, che predomina il vostro segno, vi regalerà una giornata all’insegna della voglia di fare e costruire. Sarete dinamici, propositivi e intraprendenti, specie per quanto riguarda la sfera economica. In amore, invece, lasciate perdere le discussioni banali, sarebbe un peccato rovinare una giornata così positiva.

Toro. Potreste riscontrare delle difficoltà nel prendere decisioni importanti. In questo giorno non sarete molto inclini al cambiamento e prenderete con poca filosofia chi stravolgerà i vostri piani. Cercate di allontanare i cattivi pensieri e di tenere gli occhi ben aperti, perché proprio quando meno ve l’aspettate, potrebbe arrivare qualche novità importante nella sfera del lavoro.

Gemelli. Non siete mai stati così pieni di sex appeal come oggi. Sfruttate Venere in vostro favore per sfoderare la vostra seduzione. Momento molto importante per fare chiarezza sulla vostra sessualità. Non abbiate paura di rischiare, almeno in amore. Meglio mantenersi cauti, invece, per quanto riguarda le situazioni lavorative.

Cancro. Non è il periodo giusto per prendere delle decisioni importanti. La giornata sarà caratterizzata da un po’ di nervosismo e qualche possibile screzio con il partner. Continuate ad essere cauti dal punto di vista delle finanze. Ciò che risparmiate oggi, vi sarà di grande aiuto domani.

Leone. Il momento non è dei migliori. Particolarmente pesanti diventeranno alcune contrapposizioni in famiglia. Questa giornata potrebbe essere caratterizzata dall’agitazione, cosa che detestate e che non vi fa essere lucidi e coscienti al 100% nelle decisioni. Meglio rimandarle alla fine della settimana.

Vergine. Occhio nel lavoro, potreste fare fatica a riconoscervi chi vi sta tendendo una mano e chi, invece, non vede l’ora di fregarvi. Se riuscirete a fare questa distinzione potreste addirittura ottenere una promozione. Cercate di lasciare le questioni lavorative al di fuori della sfera privata, altrimenti rischierete di avere delle insopportabili discussioni con il partner.

Previsioni 16 aprile: Bilancia attenti, Pesci tornate con i piedi per terra

Bilancia. Se sei in procinto di raggiungere un traguardo importante, nello studio o nel lavoro, non affidarti al fato, ma fai conto solo sulle tue forze. Giove in dissonanza potrebbe crearvi qualche problema. Ricordate che nulla vi viene regalato, specie in questo periodo. Bene la sfera sentimentale, potreste essere stregati da un segno di terra.

Scorpione. L’Oroscopo del 16 aprile denota che, tutto sommato, sarà una giornata positiva. Molto bene i rapporti di coppia. i segni d’aria sono il vostro rompicapo, potrebbe arrivare una delusione da uno di ess ma, allo stesso tempo, una conferma da parte di un altro. Novità anche in campo lavorativo, meglio cogliere l’attimo.

Sagittario. Mantenere alto il vostro livello di attenzione è un’impresa ardua. Per tale ragione, il più delle volte, i rapporti di coppia fanno fatica a durare molto a lungo. Sentite sempre un irrefrenabile bisogno di cambiare e di far valere le vostre idee. Oggi, però, sarà meglio non intavolare delle inutili discussioni con un Gemelli.

Capricorno. Oggi non sarete molto inclini allo scherzo e all’ironia. Giove nel segno farà nascere in voi lo spirito della contraddizione. La poca inclinazione ai rapporti personali vi spingerà a concentrarvi solo nel lavoro. Questo, però, non è il giorno in cui sarete molto lucidi per prendere delle decisioni importanti. Tenete sotto controllo la vostra economia.

Acquario. La Luna è entrata nel vostro segno e questo significa una sola cosa: senso di libertà. I rapporti di coppia saranno duraturi solo se il partner vi concederà i vostri spazi. Le relazioni poco solide, invece, non potranno fare a meno che crollare a picco. Un po’ di insoddisfazione dominerà la vostra giornata lavorativa.

Pesci. State viaggiando un po’ troppo con la fantasia e questo potrebbe infastidire chi vi sta intorno. Impegnatevi di più nelle cose concrete, invece di lasciarvi trasportare dai vostri desideri e dalle ambizioni. Occhio al lavoro, ci potrebbero essere novità in vista.