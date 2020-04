Scoiattolo ladro di caramelle ripreso per caso: subito virale il video sul web

Di cose bizzarre in rete e sui social ne circolano davvero tante, soprattutto sugli animali. Ma uno scoiattolo ladro di caramelle e cioccolate non l’avevamo mai visto. Questa è invece stata la scoperta di una famiglia estera, per puro caso. Attraverso delle video riprese hanno scoperto chi fosse il saccheggiatore di dolciumi.

Scoiattolo ladro di caramelle: colto con “le zampe nel sacco”

La famiglia protagonista di questo bizzarro episodio aveva il sentore che qualcuno avesse rovistato in passato nei pacchi della spesa che venivano riposti fuori la loro porta. Per beccare in flagrante lo sciacallo avevano deciso di montare una telecamera di sicurezza. In questo modo avrebbero scoperto l’identità del furfante. Mai avrebbero immaginato nel rivedere i vari filmati, che a rubare i loro dolciumi dalla spesa fosse uno scoiattolo ladro di caramelle.

L’uomo che ha montato la telecamera ha raccontato che sua moglie, nonché madre di suo figlio è un’assistente sanitaria. A causa dell’emergenza da virus quindi non può trascorrere del tempo a casa, vicino ai due che si arrangiano come possono da soli. Per questo motivo lascia che la spesa venga riposta fuori la porta e che sia poi il figlio a tirarla dentro. In occasione di Pasqua, aveva messo sull’uscio delle cose gustose, come cioccolate e caramelle. Ma nel pacco non hanno trovato tutto quello che si aspettavano.

I sospetti e la scoperta divertente

L’uomo ha spiegato che nel pacco era visibile la mancanza di molti prodotti. Addirittura un pacchetto di cioccolatini a forma di uova e delle caramelle erano stati scartati e risultavano semi vuoti. Dal momento che i giorni precedenti avevano già subito questo smacco, l’uomo si era premunito con una telecamera di sicurezza.

Dunque è corso a passare a setaccio i vari video della giornata per beccare con le mani nel sacco il colpevole. Solo che non erano mani, bensì zampine di un simpatico scoiattolo ladro di caramelle.

“Ho controllato le telecamere di sicurezza per capire soprattutto se a compiere quelle furfanterie fosse un ragazzino. E invece mi sono ritrovato davanti una bestiuccia alta una decina di centimetri” ha dichiarato l’uomo. Infatti nel filmato si vede chiaramente uno scoiattolo ladro che fruga nel pacco e dopo aver scovato i suoi dolciumi preferiti, scappa via, proprio come farebbe un qualsiasi ghiottone. Ovviamente padre e figlio si sono fatti una bella risata e messi con l’anima in pace di esser stati “vittime” di un vero e proprio ladro professionista.