Ema Kovac pensa a Gennaro Lillio: “Sono in Croazia, ho tanta voglia di tornare in Italia”

Pechino Express è finito da pochi giorni ma sul web si parla molto dei protagonisti. Gennaro Lillio ed Ema Kovac si sono messi in luce durante tutto il viaggio in oriente. Anche se in squadre diverse, e quindi “rivali”, pare che tra i due sia nata una simpatia.

La bella modella al termine delle registrazioni è stata a Napoli in vacanza. Proprio in quei giorni è stato deciso di estendere la zona rossa a tutta Italia. La concorrente del programma condotto da Costantino della Gherardesca ha quindi deciso di rimanere qualche settimana a casa di Gennaro Lillio. I due hanno postato spesso immagini sui social insieme: belli, sorridenti e felici.

Ora Ema Kovac è tornata in Croazia per passare la Pasqua con la sua famiglia. Per tutelare la salute della famiglia si è sottoposta al tampone che fortunatamente è risultato negativo ma ha assicurato che ha tutta l’intenzione di tornare in Italia.

Il viaggio di Ema e Gennaro a Pechino Express

Gennaro Lillio ha affrontato il viaggio insieme a Vera Gemma nella coppia de I Sopravvissuti, visto che entrambi avevano iniziato con un altro partner. Ema Kovac, invece, ha fatto questa esperienza con Dayane Mello nella squadre de Le Top. Un lungo e intenso viaggio in oriente, partito dalla Thailandia.

La prima tappa ha visto i concorrenti partire Ko Phra Thong, la Spiaggia del Buddha d’oro, fino a Surat Thani il mercato notturno San Chao, per un totale 277 km. A seguire tutte le coppie hanno affrontato il viaggio, diviso in ulteriori tre tappe, da Khao Chong Krachok fino al tempio Wat Benchamabophit a Bangkok. Un percorso irto di difficoltà e lungo oltre mille chilometri. A seguire i concorrenti sono entrati in territorio cinese per raggiungere poi la Corea del Sud. Ema Kovac è arrivata fino alla finale del viaggio con traguardo fissato a Seul mentre Gennaro Lillio si è dovuto fermare prima.

Il racconto di Ema Kovac

Ema Kovac, in una diretta con Costantino della Gherardesca, ha raccontato che in questo momento si trova in Croazia. E’ tornata a casa per passare la Pasqua con la famiglia. Proprio per tutelare la salute dei suoi cari ha deciso di fare il tampone che fortunatamente è risultato negativo.

Nonostante ora sia a casa la bella Ema Kovac ha confessato che ha tanta spinta per tornare il prima possibile, anche se la salute di tutti viene al primo posto. Il pensiero di tutti è andato proprio a Gennaro Lillio. Potrebbe essere proprio il modello partenopeo il motivo della voglia di rientrare in Italia per Ema.