Uomini e Donne, Sonia Lorenzini è attaccata dai fan di Giulia De Lellis

Sonia è attaccata dai fan

Giulia De Lellis è molto criticata sul web, ma allo stesso tempo rappresenta il personaggio pubblico più seguito del momento. Da poco si è lasciata con Andrea Iannone per poi tornare tra le braccia dell’ex Andrea Damante. A breve si scoprirà anche la causa che ha scatenato la lite con Belen Rodriguez.

Un noto giornale del gossip ha annunciato che a settembre la verità salirà a galla. La ragazza può contare sul sostegno dei suoi follower che sfiorano i 5 milioni. Nelle ultime ore una sua ‘ex collega’ ha imitato alcuni suoi scatti, dunque sono corsi in sua difesa. Si tratta di Sonia Lorenzini.

‘Non siete abituati ad influencer che vi rispondono, forse sbaglio io’

Sonia è stata attaccata dai fan di Giulia per averla copiata. Ha pubblicato una foto in cui è coperta da un asse da stiro davanti al corpo per ironizzare sulla ‘pillow challenge‘. In pratica è una tendenza recente che consiste nell’usare un cuscino come abito con una cintura attorno al girovita.

Purtroppo il suo gesto non è stato gradito. Davanti alle lamentele Sonia ha risposto dicendo che tutti si ispirano a terzi. Ragion per cui non ha capito perché debba avere sempre il dito puntato contro. Non è la prima volta che le capita. In passato, per esempio, molti l’hanno accusata di aver separato Giulia e Andrea. Sonia è nota ai telespettatori di Maria De Filippi per aver corteggiato Claudio D’Angelo.

Quest’ultimo ha scelto Ginevra Pisani, così lei si è seduta sul trono accanto a Luca Onestini e Marco Cartasegna. Ha interrotto inaspettatamente il percorso nello studio scegliendo Emanuele Mauti. Attualmente è felicemente fidanzata con Federico Piccinato, un ex corteggiatore.

‘Alla faccia delle invidiose’

Tempo fa Sonia è stata al centro delle polemiche per una foto in cui mostra il seno. Ha un top largo con un tessuto che aderisce bene alle forme giunoniche. Non avendo indossato il reggiseno, ha lasciato poco spazio alla fantasia. Se da un lato ha ottenuto dissensi, dall’altro la sua bellezza è stata apprezzata da coloro che hanno criticato i commenti negativi. Del resto lei può fare a meno della chirurgia estetica.