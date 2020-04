Tempesta D’Amore anticipazioni 16 aprile 2020: Tim ha un malore

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore annunciano una partenza, nuovi amori e nuove trappole. Nella puntata della popolare soap bavarese in onda giovedì 16 aprile su Rete 4, il giovane Degen ha un malore. Henry mette in atto la trappola di Marianne ai danni di Jessica. Linda decide di non frequentare più André, ma lo chef ha un piano geniale. Due uomini cercano Tim al Furstenhof, che cosa vogliono da lui?

Anticipazioni Tempesta D’Amore: Jessica in trappola

Dopo aver parlato con Joshua, Valentina decide di non trasferirsi più a Lipsia con Fabien. Eva e Robert sono più sollevati. Dopo aver riflettuto a lungo, Henry accetta il suggerimento di Marianne e mette alla prova la fidanzata Jessica, dandole la sua carta di credito. Il veterinario vuole dimostrare che sua madre ha torto. La giovane Bronckhorst, però, interpreta male il gesto del suo fidanzato e inizia a spendere.

Franzi continua a pensare ai momenti romantici che ha trascorso con lo sconosciuto cavaliere. Quando lo incontra per caso durante una passeggiata, il suo cuore batte all’impazzata. All’improvviso, il giovane Degen ha un piccolo malore e si accascia a terra sotto gli occhi disperati dell’amica di Lucy.

Andrè prepara una sorpresa per Linda

Le anticipazioni della puntata di Tempesta D’Amore in programma giovedì 16 aprile su Rete 4, annunciano grandi novità. Jessica ha in mano la carta di credito del fidanzato Henry e pensa di usarla per liberare dei debiti contratti con André.

Alla fine, aveva ragione Marianne? E Henry come interpreterà il gesto della sua fidanzata? Si schiererà dalla parte della madre o di Jessica? Nel frattempo, al Furstenhof, due uomini cercano Tim, al quale rimproverano un’assenza non autorizzata dal lavoro. Franzi difende il suo cavaliere dalle loro accuse ma non sa che cosa sta combinando Tim.

Durante una conversazione con Natascha, André si rende conto di aver sbagliato tutto e cerca di rimediare. Per recuperare il rapporto con Linda, decide di fare una sorpresa. Ma per realizzarla, ha bisogno dell’aiuto di Jessica. Nel frattempo, Denise e Joshua salutano tutti i loro cari e partono per Parigi.